黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

TVBS新聞網／編輯 謝景沛 報導
輝達CEO黃仁勳日前受訪時提到三種人恐被AI時代淘汰。圖為黃仁勳專機1月29日飛抵台北後，手提裝著養樂多和三明治的紙袋，分送久等的媒體和粉絲。（記者林俊良／攝影）
AI浪潮席捲全球，Nvidia（輝達，又名英偉達）執行長黃仁勳日前受訪指出，AI技術正從工具轉化為生產力核心。黃仁勳警告，AI時代恐伴隨「創意荒」而來，並明確點名具備三種負面特質的勞動力在未來最危險。他強調，專業技術已不再是唯一的護城河，若無法從技術執行者轉型為價值創造者，即便在科技業也可能面臨被淘汰的命運。

黃仁勳專訪曝：點子耗盡恐釀失業潮

根據黃仁勳在CNN節目「Fareed Zakaria GPS」專訪中表示，針對人工智慧如何重塑全球經濟，提出了前所未有的觀點。「這是一把雙面刃，」黃仁勳在專訪中直言。他強調，生產力的提升必須與創新並進。他說：「如果這個世界耗盡了新點子，那麼生產力的提升就不再是創造新產值，而是直接轉化為職位流失。」

誰會被淘汰？揭三大高風險特質

首先為照表操課的執行者。這類人缺乏重新定義問題的能力，高度依賴標準作業程序（SOP）。當AI能更高效率地完成標準化任務時，這類人最容易失去價值。

另外，不懂「與AI互動」的溝通障礙者也無法生存。此特質無法精準與AI互動。黃仁勳強調「問對問題」是核心競爭力，若不能引導AI產出價值，算力再強也無用。

最後，被動接收信息的「答案依賴者」也將面臨危機。將AI當作唯一的標準答案，缺乏獨立思考與最終判斷力。這類人將在新的自動化工作流中迅速被淘汰。

黃仁勳每天這樣用AI：它是我的專屬導師

黃仁勳表示，他每天使用AI的目的，並不是讓AI代為完成工作，而是利用它來教導自己原本不懂的事物。「透過與AI互動，我能更快速地補足知識盲點，進而強化自己的認知能力，」他認為，AI真正的價值在於成為人類大腦的延伸，也認為AI是人類最強大的平衡器。

