廚房裡哪裡最後清？ 居家打掃弄錯順序「白忙一場」

世界新聞網／輯
清潔專家說，清潔房子時順序很重要，弄錯恐效果不彰，只是把細菌和灰塵從一個地方移到另一個地方。打掃示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Josue Michel）

打掃時，清潔的順序非常重要，如果沒有把順序納入清理計畫，那打掃後的家裡可能沒有你想像得那麼乾淨。清潔公司Molly Maid的清潔專家納許（Rebecca Nash）說，想要打掃徹底，提前規劃安排順序能讓清潔井然有序、更有效率也更專注，最重要的是這樣能徹底清潔，而不是只是把細菌和灰塵從一個地方掃到另一個地方。Southern Living報導，納許分享打掃時常見的五個順序上的錯誤，提醒大家千萬別犯，否則掃了半天但效果不彰。

常見錯誤1：從前門開始清理

前門區域比較小、比較沒那麼亂，也是家裡的門面，很多人打掃時自然會從門口開始，但納許說最佳開始的地點是房屋後面，一路往前門清理，才不會重複清理，也不會遺漏任何地方，一個個區域清潔，最後就會有滿滿成就感。

常見錯誤2：由下而上

納許說清潔時要記住由上而下、從左到右，不然若先打掃地板再清理天花板上的吊扇或衣櫥頂部，灰塵就會掉到地上，地板就白清了；由上而下不但更有效率，也不會遺漏任何地方。

常見錯誤3：不預先處理

納許說，需要花比較多力氣的重點區域可以做預先處理，例如要清潔烤箱，可以在掃廚房時先在烤箱噴清潔劑，她說順序在廚房非常重要，可以大大提升效率，建議可以從爐灶開始，特別是開關和爐架，但若爐灶上有頂櫃或微波爐，就要從那邊開始。

和廚房一樣，納許也建議打掃浴室時可以先在淋浴間的頑強汙垢上噴清潔劑，讓汙垢被分解，這樣就能讓清潔劑對付那些汙垢，而你則集中精神打掃其他地方。

常見錯誤4：水槽沒有留到最後清理

納許建議打掃廚房時先清潔爐灶開關和爐架，因為上面通常有汙垢和油汙需要先浸泡再清理，而這些汙垢在清潔時會流到水槽，所以建議水槽最後清理。

常見錯誤5：不清潔就拋光

有些人因為趕時間，沒有清潔就直接拋光，納許說不鏽鋼拋光劑就是拋光劑，不是清潔劑，應該先用清水和肥皂清潔表面再用拋光劑，成果絕對內外都閃閃發亮。

