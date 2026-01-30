這款亞馬遜銷冠黑芝麻醬 華人讚無添加曝早餐吃法

網友分享適合抹醬配麵包吃的黑芝麻醬。麵包示意圖。（取材自pexels.com@Charles Chen）

小紅書 網友「Miss米思」發文推薦一款「Amazon (亞馬遜 )銷量第一」有機黑芝麻醬(Kevala, Organic Black Tahini)，主打「無任何添加、純黑芝麻」、口感絲滑流動性佳，還點名買過好市多(Costco)同類產品「踩雷」並提醒含棕櫚油者「別買」，貼文引來近150則留言，不少人直呼被種草「打開小紅書就花錢」、「立刻加入購物車」。

該名在美華人「Miss米思」分享吃法，早餐以全麥吐司抹黑芝麻醬再配香蕉，「太好吃了我可以天天吃」，也可做麵包、饅頭與黑芝麻拿鐵；她並提到產品具USDA有機認證，宣稱富含不飽和脂肪酸、維生素E與礦物質，並延伸到「孕期適量食用」可補鈣鐵與蛋白、改善便祕等功效，但也表示僅為個人推薦。

留言區多數聚焦「好不好吃、怎麼吃」。有網友表示「每天都要吃一大勺，空口吃」，也有人詢問會不會甜膩、牙齒會不會變黑；「Miss米思」回覆該款「完全沒有棕櫚油和添加糖」「就是黑芝麻」，並坦言弄到手上「黑得跟墨水一樣」，也建議常見吃法為抹麵包或做拿鐵、可拌優格與咖啡。

不同意見則集中在熱量、包裝與品控疑慮。有人看到營養標示直言退縮，質疑「2勺200卡」偏高；「Miss米思」回覆早餐吃1tbsp約100卡。另有人提醒「不要買family size」因塑膠瓶有味道，也有網友分享曾在Amazon收到「像開過、蓋子髒」的商品而不敢再買；還有人詢問剛開封是否應有封膜，「Miss米思」則稱外圈有透明封口。

▲ 影片來源：TikTok＠lorenesauro（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.