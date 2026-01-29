自家客廳變熱帶果園 這5種果樹冬天也能種

四季橘、酪梨等熱帶植物適應力強，冬天室內也可種植。咖啡樹示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Jordan Sanchez）

聽到酪梨 與檸檬，很多人可能以為這類果樹只能種植在溫暖氣候的區域，其實有適當照顧，即使是較寒冷的地區，多種熱帶果樹也可以在室內生長，Martha Stewart報導列出5種可以在室內種植的熱帶果樹。

1. 梅爾矮檸檬（Dwarf Meyer Lemon）

加州皮爾森農場（Pearson Ranch）的共同創辦人馬奎茲（Tony Marquez）說，梅爾矮檸檬在室內很好種，這是適應力強的矮化種，只要有足夠光照，全年都可開出芳香白色花朵與香味濃烈的果實，不需要經過低溫就能結果，而且是自花授粉。梅爾檸檬口感更甜，相比一般檸檬更不酸，還有更強烈的花香與柑橘味。果樹高度為3到6英尺，寬度為3到4英尺，需要全日照環境、排水良好和富含有機質的土壤。

2. 阿拉比卡咖啡 樹（Arabica Coffee Tree）

阿拉比卡咖啡樹的葉片平滑有光澤、花朵芳香，還能結出紅或黃色的咖啡果。這種樹與其他熱帶植物相比需要的光照較少，種植在室內時要避免直接日曬，特別是午後陽光，因為這會灼傷葉片；建議將植栽放在明亮但沒有直接光照的位置。果樹高度為4到6英尺，寬度為3到4英尺，需要明亮但非直接的全日照環境、排水良好和富含有機質的土壤。

3. 四季橘（Calamondin）

四季橘是柑橘（mandarin orange）和金柑（kumquat）的混種，果樹小巧、美觀而且適應力強，很適合室內種植。麻州沃德苗圃（Ward Nursery）的老闆沃德（Eva Ward）說，四季橘不論直接吃、做果醬或糖漿都很棒，因為果實比較小，比起較大顆的檸檬或柑橘熟成更快。這種熱帶植物果實多、花朵芳香，而且整年都能結果，放在有陽光的窗戶旁就能成長茁壯。在盆栽裡的果樹高度為4到8英尺，寬度為3到6英尺，需要全日照環境、排水良好和富含有機質的土壤。

4. 酪梨

從種子開始種的酪梨可能需要好幾年才能結果，想要盡快收成的話可以選擇嫁接的矮化種，這種熱帶常綠植物有深綠色、橢圓形的葉片和淺色葉脈，在明亮、間接日照的環境下生長良好。酪梨樹開花時，有著小巧、黃綠色的花叢。果樹高度為5到8英尺，寬度為2到3英尺，需要全日照環境、排水良好的土壤。

5. 香芽矮蕉（Dwarf Cavendish Banana）

種植香芽矮蕉相對簡單，但需要注意細節，要提供充足光照才能結果，最好放在向南的窗戶旁邊，並且要維持土壤濕度與頻繁澆水。香蕉成串生長，隨著熟成由綠變黃，並有著香甜滑順的口感。果樹高度為4到9英尺，寬度為2到4英尺，需要全日照環境、排水良好和富含有機質的的土壤。