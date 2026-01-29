我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

皇后區華裔17歲女高中生失聯 家屬緊急協尋

美將10經濟體列入匯率觀察名單 中台日韓均被納入

80歲仍困於生計無法退休 過來人分享最後悔理財錯誤

世界新聞網／輯
由於缺乏理財規劃、通膨等原因，許多長者到80歲仍需工作維持生計。長者示意圖，非新聞當事人。(路透)
由於缺乏理財規劃、通膨等原因，許多長者到80歲仍需工作維持生計。長者示意圖，非新聞當事人。(路透)

很多人以為自己到了80歲早已退休享福，事實上美國有將近55萬超過80歲的長者仍留在職場裡，雖然有一部分只是為了保持與社會的連結，或有個目標才繼續工作，但有不少人是因為不斷攀升的生活成本、醫療開銷與微薄的退休儲蓄而不得不工作。Moneywise報導整理4個過來人最後悔的理財錯誤，以及如何避免重蹈覆轍。

1. 年輕時沒規劃退休

現年84歲，十多年前從醫院護理師退休的阿爾布雷特（Sharon Albrecht）現在以當Uber司機維持生計，她說沒想過自己到這把年紀還要工作，年輕時只想活在當下，認為一切船到橋頭自然直。

隨著美國從退休金轉移至401(k)，規劃退休的責任回到員工自己，建議及早開始存錢至401(k)帳戶，即使是小筆資金也能帶來數十年的複利成長。

2. 經濟衰退時賣掉投資項目

82歲的巴雷特（David Hugo Barrett）曾是一家通信公司的副總裁，收入達六位數，但裁員導致他提早動用401(k)的資金，並在1990年代市場衰退時，驚慌地賣掉他的投資項目。現在他以兼職代課教師維持生計，只要少拿一次薪水，他的預算就會崩潰。

市場衰退時恐慌性拋售是最致命的理財錯誤之一，年輕勞工應知道市場波動是正常現象，而退休帳戶是為了長達數十年投資設計。

3. 沒有好好存錢

有些高齡工作者並非故意不存錢，而是因為收入不穩定或薪資太低而無法存錢。82歲的鮑蒂斯塔（Luis Bautista）曾是職業鼓手與療癒師，他從未累積退休儲蓄，而旅行相關開銷加上通貨膨脹，讓他的財務狀況不斷開倒車。

專家建議，自動與定期存款有助於為退休生活做準備。

4. 收入追不上生活成本

現年81歲的柯蒂斯（Kathy Curtis）雖然15歲左右就開始工作，曾經獨立扶養孩子並同時做四份工作，但通貨膨脹與停滯薪資讓她的購買能力逐年下降，她說生活成本已經高得離譜，老年人再也沒有任何保障，社安金只能支付貸款和保險，她以時薪約18元的行政助理收入支付其他開銷。

完全依賴薪資收入讓許多長者無力抵抗通膨，建議透過存款、投資、兼職工作等方法打造多種收入管道，有助於抵禦不斷上升的成本。

退休金 401(k) 通貨膨脹 社安金

上一則

高稅負時代居住抉擇 賭城成本低 退休族矚目

延伸閱讀

60歲律師退休改當高中老師 薪水變少卻有一優點

60歲律師退休改當高中老師 薪水變少卻有一優點
新的一年想改善財務狀況 先檢查三個關鍵數字

新的一年想改善財務狀況 先檢查三個關鍵數字

夫妻錯開時間領社安金不吃虧 低收入一方可先領

夫妻錯開時間領社安金不吃虧 低收入一方可先領
5城市生活成本低媲美墨西哥 愜意退休不必離美

5城市生活成本低媲美墨西哥 愜意退休不必離美

熱門新聞

4個生肖在春節前夕特別受到財神眷顧，財運逆勢走高。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Roberto Hund）

幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺

2026-01-25 23:25
對3個星座而言，精準判斷本身就是優先事項，是無可撼動的立場。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

非善即惡、不是0就是100 3星座容不下灰色地帶

2026-01-24 23:25
一名女子近日到維修廠換油，最後卻被店家要求支付1300元帳單，過程引起網路討論。修車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Erik Mclean）

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

2026-01-28 18:25
三星座最容易被暗戀。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@BOOM Photography）

3星座自帶魅力光環「容易被暗戀」 他直來直往讓人動心

2026-01-21 22:25
三生肖新年福氣相伴。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

3生肖命格平安福氣隨行 屬蛇擅避風險、他靠柔性化解災害

2026-01-22 21:25
牙醫師指出，最好先用牙線再刷牙，因為牙刷無法清潔牙縫，牙線能先清除牙縫間食物殘渣與牙菌斑，避免蛀牙與牙齦疾病；示意圖。(取材自Pexels @Sora Shimazaki)

先刷牙還是先用牙線？牙醫：做對順序更有效護牙

2026-01-27 20:25

超人氣

更多 >
馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
好市多會員這10項福利 易被忽略

好市多會員這10項福利 易被忽略