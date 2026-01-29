80歲仍困於生計無法退休 過來人分享最後悔理財錯誤

由於缺乏理財規劃、通膨等原因，許多長者到80歲仍需工作維持生計。長者示意圖，非新聞當事人。(路透)

很多人以為自己到了80歲早已退休享福，事實上美國有將近55萬超過80歲的長者仍留在職場裡，雖然有一部分只是為了保持與社會的連結，或有個目標才繼續工作，但有不少人是因為不斷攀升的生活成本、醫療開銷與微薄的退休儲蓄而不得不工作。Moneywise報導整理4個過來人最後悔的理財錯誤，以及如何避免重蹈覆轍。

1. 年輕時沒規劃退休

現年84歲，十多年前從醫院護理師退休的阿爾布雷特（Sharon Albrecht）現在以當Uber司機維持生計，她說沒想過自己到這把年紀還要工作，年輕時只想活在當下，認為一切船到橋頭自然直。

隨著美國從退休金 轉移至401(k)，規劃退休的責任回到員工自己，建議及早開始存錢至401(k)帳戶，即使是小筆資金也能帶來數十年的複利成長。

2. 經濟衰退時賣掉投資項目

82歲的巴雷特（David Hugo Barrett）曾是一家通信公司的副總裁，收入達六位數，但裁員導致他提早動用401(k)的資金，並在1990年代市場衰退時，驚慌地賣掉他的投資項目。現在他以兼職代課教師維持生計，只要少拿一次薪水，他的預算就會崩潰。

市場衰退時恐慌性拋售是最致命的理財錯誤之一，年輕勞工應知道市場波動是正常現象，而退休帳戶是為了長達數十年投資設計。

3. 沒有好好存錢

有些高齡工作者並非故意不存錢，而是因為收入不穩定或薪資太低而無法存錢。82歲的鮑蒂斯塔（Luis Bautista）曾是職業鼓手與療癒師，他從未累積退休儲蓄，而旅行相關開銷加上通貨膨脹 ，讓他的財務狀況不斷開倒車。

專家建議，自動與定期存款有助於為退休生活做準備。

4. 收入追不上生活成本

現年81歲的柯蒂斯（Kathy Curtis）雖然15歲左右就開始工作，曾經獨立扶養孩子並同時做四份工作，但通貨膨脹與停滯薪資讓她的購買能力逐年下降，她說生活成本已經高得離譜，老年人再也沒有任何保障，社安金 只能支付貸款和保險，她以時薪約18元的行政助理收入支付其他開銷。

完全依賴薪資收入讓許多長者無力抵抗通膨，建議透過存款、投資、兼職工作等方法打造多種收入管道，有助於抵禦不斷上升的成本。