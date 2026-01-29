我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉最長壽車系退場 馬斯克：Model S、X正式停產 要買要快

財報懶人包：Meta、微軟、特斯拉、三星電子一次掌握

英國2歲神童創2項撞球金氏紀錄 本人比球桿還小隻 超萌畫面曝光

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
不到3歲的歐文斯身形嬌小，比撞球桿還小隻，根本看不到撞球桌面，要靠凳子墊高才能看見裘桌面。（截圖自Guinness World Records在YT影音）
不到3歲的歐文斯身形嬌小，比撞球桿還小隻，根本看不到撞球桌面，要靠凳子墊高才能看見裘桌面。（截圖自Guinness World Records在YT影音）

CNN報導，英國曼徹斯特神童歐文斯（Jude Owens）年僅2歲拿下2項撞球金氏世界紀錄，2歲又261天完成司諾克撞球「雙球入袋」紀錄，不久後再以「撞庫入袋」刷新最年幼紀錄。不到3歲的他身形嬌小，比撞球桿還小隻，根本看不到撞球桌面，只能靠酒吧高腳凳墊高，有時還得整個人趴上球桌才出得了桿，畫面超萌。

▲ 影片來源：youtube平台＠Guinness World Records（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

歐文斯的父親路克（Luke Owens）回憶兒子第一次握住球桿時，手指放的位置和動作自然得不得了，「那刻我便意識到他是天生好手」。

「雙球入袋」是指用母球一次擊球，讓兩顆球分別落入兩個不同的球袋；「撞庫入袋」是母球先碰觸一個或以上的桌球邊後，再讓目標球入袋。這些對成年人來說都不算容易的技巧，歐文斯卻在小小年紀便達成並獲得世界紀錄認證。

路克透露，一開始最難克服的是讓歐文斯站得夠高看到球桌。當時歐文斯都得找酒吧凳子來墊，後來乾脆改造做飯時用的一把凳子，方便他在成人規格的球桌打球。

根據金氏紀錄，歐文斯現在已掌握一些更進階的技巧，比如懸空架桿出桿，以及使用輔助架桿把球打進袋。

歐文斯曾受邀出席2025年英國司諾克錦標賽當特別嘉賓，他見過「快槍手懷特」（Jimmy White）、帕洛特（John Parrot）與2024年撞球世錦賽冠軍威爾森（Kyren Wilson）等撞球名將，他們無不稱讚歐文斯的天分。

當被問到若與父親對戰誰會贏，歐文斯毫不猶豫回「我！」路克則笑說，「他現在還沒打贏我，但我想再過幾年，他應該就能輕鬆辦到」。

上一則

1月29日星座運勢 射手升職機會 金牛心情愉悅

延伸閱讀

英相自豪創造歷史 率60人經貿團抵中 喊話：一起幹事兒

英相自豪創造歷史 率60人經貿團抵中 喊話：一起幹事兒
歷史性一刻 馬來利成為英國國教首位女性大主教

歷史性一刻 馬來利成為英國國教首位女性大主教
啟程訪中 英相：與習近平會晤 不會激怒川普

啟程訪中 英相：與習近平會晤 不會激怒川普
施凱爾1/28起訪中 學者：不代表英中恢復戰略互信

施凱爾1/28起訪中 學者：不代表英中恢復戰略互信

熱門新聞

對3個星座而言，精準判斷本身就是優先事項，是無可撼動的立場。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

非善即惡、不是0就是100 3星座容不下灰色地帶

2026-01-24 23:25
4個生肖在春節前夕特別受到財神眷顧，財運逆勢走高。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Roberto Hund）

幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺

2026-01-25 23:25
三星座最容易被暗戀。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@BOOM Photography）

3星座自帶魅力光環「容易被暗戀」 他直來直往讓人動心

2026-01-21 22:25
三生肖新年福氣相伴。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

3生肖命格平安福氣隨行 屬蛇擅避風險、他靠柔性化解災害

2026-01-22 21:25
一名女子近日到維修廠換油，最後卻被店家要求支付1300元帳單，過程引起網路討論。修車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Erik Mclean）

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

2026-01-28 18:25
近期電視劇接力上檔，現偶、懸疑到古裝題材輪番搶熱度。左為「小城大事」；右為「逍遙」。(取材自豆瓣)

追得最上癮新劇TOP10 「剝繭」懸疑度不讓人失望、冠軍一追就淪陷

2026-01-21 20:25

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦