英相施凱爾訪華第1餐吃這家網紅餐廳 葉倫也來過

快訊

全美最可能發生飛機相撞地點 南加這機場被點名

記者陳湘瑾／即時報導
英國首相施凱爾本次訪華的第1餐選在位於北京三里屯的雲南菜餐廳「一坐一忘」。（圖／取自一坐一忘微博）
英國首相施凱爾本次訪華的第1餐選在位於北京三里屯的雲南菜餐廳「一坐一忘」。（圖／取自一坐一忘微博）

英國首相施凱爾28日下午抵達北京機場，展開4天訪華行程。施凱爾本次訪華的第1餐，選擇在位於北京三里屯的雲南菜餐廳「一坐一忘」。美國前財政部葉倫2023年訪陸時也曾在這家餐廳品嘗第1餐。

「一坐一忘」28日下午在微博上公告，當天三里屯店只經營到下午3點，因為晚上有包場接待活動，暫不對外營業。

隨後該店家在當天晚上發布影片，畫面中，到三里屯分店用餐的施凱爾與員工合影留念。店員贈送寫有「馬年騰飛」的雲南傳統祈福甲馬紙，眾人在拍照時齊聲祝福新年快樂，施凱爾也用中文說出「謝謝」。

2023年7月，時任美國財政部長葉倫訪華，也因為到訪該餐廳引發不少討論。當時該店家發文表示，「看新聞的時間推算，真的是落地中國風塵僕僕就來了，聽店員說她很愛菌子，見手青就點了4份，真是無比魔幻的一天」，這篇貼文至今還是該帳號的置頂貼文。

「見手青」是1種野生牛肝菌，在切片過程中內部天然色素受到擠壓，會導致表層變成藍色因此得名。見手青必須經過加工完全熟透方能食用，生吃見手青極易導致中毒，嚴重者甚至可能危及生命，因此也被稱為迷幻蘑菇（magic mushroom）。

由於葉倫當時大啖見手青，被質疑是否造成神智模糊，影響後續會見中國官方高層時態度。她之後接受CNN的專訪時澄清，他們一行人吃的蘑菇沒有產生影響，所有人都很享受蘑菇。

