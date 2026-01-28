我的頻道

政府若周末停擺國稅局經費恐斷 影響報稅和退稅？

哥倫比亞小飛機墜毀釀15死 國會議員與候選人罹難

2025最扛收視女演員榜出爐 楊幂穩坐冠軍、第二是95花的她

「2025最扛收視女演員」排行榜出爐。左為楊幂、右為李蘭迪。(取材自豆瓣)
「2025最扛收視女演員」排行榜出爐。左為楊幂、右為李蘭迪。(取材自豆瓣)

隨著影視市場競爭白熱化，女演員是否具備「扛收視」能力，成為評估市場號召力的重要指標。近日「搜狐」整理出「2025最扛收視女演員」排行榜，榜單涵蓋多位85花、95花代表人物，排名依據新作收視表現與討論熱度綜合評估。整體來看，世代競爭激烈，新生代持續上位，但資深女星仍展現穩定優勢。

排名第七至第五名的女演員，多屬於「作品具話題，但評價分歧」類型。宋祖兒以古裝權謀劇「折腰」列第七，劇集本身熱度不低，但其表演在眼神與對戲層次上引發部分觀眾討論；第六名趙露思主演「許我耀眼」開播聲量亮眼，惟演技表現在情緒拿捏上評價兩極；白鹿則以「臨江仙」排名第五，作品因視覺質感與服化道受到關注，演技表現相對穩定，但記憶點有限。

第四名由李蘭迪拿下，她憑藉「朝雪錄」展現轉型企圖，飾演復仇少女一角，雖初期哭戲表現受到批評，但隨著劇情推進，在情緒爆發與角色層次上逐漸獲得肯定，被視為嘗試跳脫既有形象的重要一步。

第三名為楊紫，她以「國色芳華」展現成熟穩定的扛劇能力。劇集播出後迅速累積高播放量，楊紫詮釋女主角從弱勢商戶女成長為女老闆的歷程，情緒轉折清晰，層次分明，被認為是兼顧收視與表演完成度的代表人物。

排名第二的是趙今麥，主演「驕陽似我」首播即獲得亮眼評價。她以自然細膩的表演方式塑造女大學生角色，情感表現內斂而具感染力，在95花中被看好具備長線發展潛力。

榜首則由楊幂奪下。她在「生萬物」中挑戰跨度極大的角色轉變，從千金小姐到農家媳婦，歷經多重人生轉折，表演收斂且具張力，成功獲得觀眾認可，被視為85花中仍具穩定收視號召力的代表。

「2025最扛收視女演員」排行榜出爐。圖為趙今麥。(取材自豆瓣)
「2025最扛收視女演員」排行榜出爐。圖為趙今麥。(取材自豆瓣)

楊紫 趙露思 李蘭迪

