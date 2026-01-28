別再代替醫師「自我診斷」 護理師揭就診時最不該做的8件事

我的頻道

專家提醒患者看診時不應浪費時間，避免在診間做出可能影響醫療判斷與治療安排的行為；看診示意圖。(取材自Unsplash @Vitaly Gariev)
由於醫療門診時間有限，醫護人員必須在短時間內處理患者的需求、討論症狀、撰寫病歷，並安排後續追蹤，讓許多患者感到看診過程很匆忙。為了讓就診效率更高，專家建議患者看診時不應浪費時間，避免在診間做出可能影響醫療判斷與治療安排的行為。據網站Real Simple報導，護理師提醒，若想獲得最佳看診體驗，以下八種行為在看診時應注意避免。

1. 自行下診斷

Pivot Nurse公司創辦人、護理學博士丹妮爾・米勒（Dr. Danielle K. Miller）指出，若患者以「診斷結果」，像是「我應該是得了某種疾病」或是「我應該是有某種症狀，需要吃某種藥物」。而非描述自身的症狀看診，可能引導醫師走向狹隘診斷路徑，忽略真正根源，延誤正確診斷，甚至造成認知偏誤、過度檢查或不必要治療。她建議患者應著重描述症狀何時開始、如何變化及規律性，方便醫師更容易找出真正的病因。

2. 未做準備就赴診

若為初診患者，醫師通常只有不到20分鐘時間了解病史、處理疑慮並擬定治療計畫。護理師與助理教授特里・巴特默斯（Terry Bartmus）表示，若未準備藥物清單、過敏史、疾病診斷、過去處置與手術紀錄等資料，會增加醫師判斷檢查與治療方向的困難，並壓縮制定適當計畫的時間。她建議患者可準備紙本或手機文件，包含用藥、過敏、疾病史、手術與家族病史，並把就診重點按優先順序寫下來。

3. 淡化或輕描淡寫症狀

患者若低估症狀頻率、強度或對生活影響，可能讓醫師誤判嚴重性，導致檢查被跳過、治療延後，或錯失心臟疾病、感染或神經問題的早期徵兆。米勒指出，患者常因恐懼、羞愧或不想麻煩他人而淡化症狀，但這些症狀往往會在後續檢驗、影像或深入詢問中浮現，迫使醫師重新評估，打亂醫治流程。她強調，從一開始就坦誠有助於醫師做出準確、有效率的照護決策。

4. 到最後一刻才說出真正的困擾

醫師準備離開時才突然提出最大健康疑慮，被稱為「門把現象」（Doorknob Phenomenon）。這可能讓醫師無法進行完整評估，因為時間不足以深入討論與規劃。米勒表示，患者常因害怕或羞於談及脆弱議題而延後，但在臨床情境中，這可能導致照護延誤甚至不良後果。她建議在就診前幾分鐘就提出最重要問題，並準備優先清單，且務必誠實表達。

5. 對醫護人員無禮

看診可能令人壓力大，但若將情緒發洩在醫護人員身上，可能干擾溝通、造成延誤，甚至影響照護品質。護理師賽爾比（Selby）指出，工作人員若感到被挑戰或緊張，可能會延誤報到、導致量測生命徵象不准、病歷更新或與醫師溝通有誤；若曾有不愉快互動，未來也可能保持更高戒備與情感距離。她建議以善意與禮貌為出發點，尊重對方有助於促進合作與效率。

6. 讓陪同你看診的人替你發言

陪同家人就診在情緒或語言障礙情況下有幫助，但在可行的情況下，仍應由患者本人發言。石棉網「間皮瘤中心」病患倡議主任、護理師凱倫・塞爾比（Karen Selby）表示，若醫師未直接聽到患者描述，誤解或資訊不完整風險提高；家人代述時可能遺漏或誤述症狀細節、發生時間或加重/緩解因素，影響準確照護。親友仍可協助記錄、提醒細節或提出後續問題。

7. 向非主治醫師的醫護人員詢問重要問題

在醫療院所中，患者有時會誤以為醫療助理或檢驗技師就是負責診斷的醫師。塞爾比指出，若將重要資訊告知錯誤對象，可能導致醫師從未得知相關細節，影響診斷與治療計畫。她建議若不確定對方身分，可直接詢問：「我應該和您討論這件事，還是醫師會和我說明？」以避免混淆。

8. 在沒搞懂離開診間後要做什麼就離開

若未清楚了解治療計畫，可能無意間影響照護流程。巴特默斯舉例，若醫師安排X光檢查，但患者不知道需自行預約，可能延誤診斷。她建議提出問題，並可請醫師提供書面說明。重述治療計畫給醫師確認，能確保雙方理解一致，並讓醫師知道你已清楚後續步驟。

