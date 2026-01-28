拍給碩士看？要動用AI梳理追劇 「太平年」被質疑觀影門檻高

我的頻道

記者賴錦宏／即時報導
歷史劇「太平年」因聚焦冷門的五代十國吳越國歷史，劇中歷史人物密集、文言對白及複雜官職頭銜，被質疑觀影門檻過高。（圖／取自微博）
歷史劇「太平年」因聚焦冷門的五代十國吳越國歷史，劇中歷史人物密集、文言對白及複雜官職頭銜，被質疑觀影門檻過高。（圖／取自微博）

近日在央視播出的歷史劇「太平年」，因聚焦冷門的五代十國吳越國歷史，以嚴謹考究的服化道、古典台詞引發關注，同時也被觀眾質疑「觀劇門檻過高」。劇中歷史人物密集、文言對白及複雜官職頭銜，讓有人感慨「是拍給985歷史碩士看的嗎？」，甚至催生了「邊看劇邊用AI輔助梳理人物劇情、查詢歷史典故」的新型追劇模式。

解放日報報導，該劇編劇董哲坦言，創作最大困難在於五代十國史料分散，團隊花費數月學習才找到「人心所向、天下太平」的核心表達。有觀眾認為，門檻爭議實質是碎片化時代對長劇專注度的挑戰，重要人物會反覆出現，關鍵在於能否靜心觀看。而AI工具的介入，讓觀劇過程轉變為沉浸式歷史探索，實現了「觀眾自我升級」。

青年編劇王歡則表示，這種互動式追劇雖屬小眾新賽道，卻可能為「冷門題材」帶來長尾效應，從「被動觀劇」轉向「主動解碼」，能增強觀眾參與感，不過目前AI輔助也存在侷限，如因無法直接觀劇而編造細節，其歷史科普的準確性也需謹慎對待。

報導稱，電視劇「太平年」引發的討論，折射出精品歷史劇在尊重歷史與貼近觀眾之間的平衡難題。無論門檻高低，能夠激發觀眾去探究歷史、延伸知識儲備，已是文化傳播的一種成功。在分眾化市場趨勢下，堅持高品質、有底蘊的創作，始終值得肯定。

