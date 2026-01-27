告別水管散發臭味 調製家中現有清潔劑就能解決

水管工分享輕鬆去除排水管異味的方法，以及如何避免異味產生。水槽示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Henry Kobutra）

如果廚房或浴室散發陣陣異味，有可能是排水管的問題，這個問題很常見，幸好大部分狀況不需要馬上打電話給水管工，可以自行用小蘇打和醋處理，Southern Living報導訪問專業水管工，分享如何清除水管異味，以及如何從源頭避免異味再度產生。

哈格雷夫水管行（Hargrave's Plumbing）的老闆哈格雷夫（Tyler Hargrave）說，水槽設計基本上不會有異味，因為P型存水彎（P-trap）持續的水流能防止異味產生；如果水槽開始飄散異味，可能原因有兩個，其一是有食物殘渣流進水管，或是長期沒有使用導致存水彎的水都蒸發。

想去除水管異味，需準備二分之一杯的小蘇打、一杯醋、一到二加侖的熱水、適量的洗碗精和酵素清潔劑。首先將一加侖的熱水倒進水管，既可以沖掉卡住的殘留物，又能重新填滿P型存水彎；接著倒入小蘇打和醋，讓除臭分子分解異物，留下清新的氣味，應等待兩者作用至少15分鐘再用溫水沖洗水管。如果水管還是有異味，可再使用酵素清潔劑，這類清潔劑相比化學劑對水管較溫和，而且可能可以有效減少持續性的異味。

除了知道去除異味的方法，也要瞭解如何避免異味產生。首先，別將油脂、油和食物殘渣倒進水槽，並且定期倒入溫熱水沖掉殘留物，每幾周就要清洗水管塞（drain stopper），清理水管時應該選用酵素清潔劑，而非化學清潔劑，最後要定期清理廚餘處理機（garbage disposal）。

水管有異味通常不需要打電話給水管工，但Bizzy Bee水管公司的老闆施瓦亨瓦爾德（Rober Schwachenwald）說，如果有好幾個水槽都散發異味，或是反覆清理後仍會產生異味，有可能是通風問題、存水彎設置有問題、或是某個水管零件故障，此時建議請專業處理，以防日後產生更嚴重的問題。