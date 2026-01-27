Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

我的頻道

記者戴慈慧／紐約即時報導
經典款Trader Joe’s帆布袋。部分店家規定每人限購兩個。（記者戴慈慧／攝影）
在連鎖超市Trader Joe’s販售、售價僅3.99美元的經典款帆布購物袋以及2.99美元的迷你袋，近日意外在台灣社群媒體與代購圈掀起熱潮，被網友暱稱為「超市奇蹟」。這股風潮不僅在電商平台出現驚人的轉售價格，也讓身在美國的華人與留學生疲於奔命，甚至在紐約暴風雪中奔波多家門市，只為買到幾個帆布袋。

近期台灣媒體平台流傳「95元購物袋炒到159萬元(台幣)天價」的說法，引發熱烈討論。雖然這天價標價多為電商平台上的極端操作，未必實際成交，但仍顯示該產品話題熱度居高不下。Trader Joe’s僅在美國本土經營、未進軍海外，使這款設計簡約的帆布袋在台灣被賦予「美國限定」的象徵意義，也成為一種具備海外生活經驗與品味的標誌。

這股風潮也改變了旅美華人的返鄉伴手禮清單。去年12月返台的簡小姐表示，她原本只打算帶些零食回家，沒想到出發前接到多位親友「跨海點名」，指定要Trader Joe’s的帆布袋。簡小姐最後在行李箱裡塞進八個帆布袋，外加餅乾、糖果等超市商品。她笑說：「以前大家會叫我買名牌，現在反而覺得這種幾塊美金的購物袋好。」

隨著農曆新年返鄉潮將近，需求進一步升溫。計畫在過年前返台的陳先生表示，近期紐約連日遭遇暴風雪，原以為超市人潮會減少，沒想到帆布袋依舊一袋難求。他透露，自己已經跑了四家分店，才勉強買到四個帆布袋，部分門市甚至實施每人限購兩個的規定。

「幾乎每次一補貨就被掃光」陳先生轉述店員說法指出，最近來買帆布袋的顧客多為華裔，許多人都是為了返鄉送禮而囤貨，連店員都對這波熱潮感到相當意外。

這股「購物袋熱」也讓許多旅美華人感受到意外的返鄉壓力。陳先生坦言，原本只是順手幫家人帶些小物，沒想到帆布袋突然成為「指定款」，數量還一再追加。「最近真的買不到，只能一個一個慢慢湊。」他笑說。

裝進行李箱的，不只是超市商品，也是一份對親友的回應與心意。在這場橫跨太平洋的搶購潮中，一個原本稀鬆平常的超市購物袋，意外成為美國生活與台灣連結。

華人 暴風雪 電商

