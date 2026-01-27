冬季風暴別忘檢查家裡這7處 可省上千元修屋費

冬季嚴寒期間，專家提醒住宅有哪些重點檢查事項。圖為紐約市住宅26日被大雪覆蓋情景。(路透)

住宅專家表示，低溫可能導致屋頂、外牆、水管與隔熱系統出現隱患，若未及時處理，往往在結冰或降雪後放大成嚴重損害。據網站The Spruce報導，承包商與住宅外觀專家整理出寒流前必須完成的七項重點檢查事項，提醒屋主在氣溫驟降前提早準備。

1. 檢查並修繕屋頂

Power Home Remodeling的麥可．迪馬丁諾（Michael DiMartino）建議，應請專業人員進行完整屋頂檢查，包括屋頂年限，以及是否有材料老化或受損情形。檢查內容通常涵蓋屋瓦是否翹起、變形或鼓起，並追查任何水漬的成因。此外，專業人員也會從整體系統面檢視屋頂是否具備防冰防水層、滴水邊條、屋脊與進氣通風口，以及可透氣的防潮層，以確保在嚴寒與降雪條件下仍能正常排水與通風。

2. 為門窗做好防寒處理

門窗的防寒處理也是寒流前的重要維護項目。Compass Exteriors的丹．史道普（Dan Staupe）指出，門窗周圍自然形成的縫隙，容易讓冷風、濕氣滲入室內，因此在天氣轉冷前封堵漏風處相當關鍵。專家建議，可在門窗周圍補上填縫膠，避免冷空氣進入、暖空氣外洩；同時搭配保溫窗簾或厚重窗簾，也有助於維持室內溫度、降低暖氣負擔。

3. 封堵漏氣處

除了門窗，住宅內其他漏氣點同樣不容忽視。Oncourse Home Solutions的伊麗莎白．謝佛斯（Elizabeth Shavers）表示，即使是微小縫隙，也可能讓冷風進入，使暖氣系統長時間高負載運轉。她建議屋主可在室內巡視，感受窗戶、門、插座與通風口附近是否有冷空氣流動，以找出漏氣位置。針對這些部位，可使用防風條、填縫膠或泡棉膠帶進行修補，這類簡單的DIY氣密處理，有助於留住熱能、減少能源浪費，並提升居住舒適度。

4. 清理排水溝

專家提醒，排水溝若阻塞或損壞，在寒流與降雪期間可能導致積水堆積在屋頂或地面，進而對屋頂與地基造成嚴重損害。史道普表示，清理排水溝時應準備梯子並有人協助，從上到下徹底清除落葉與雜物。若屋頂上方有樹枝垂掛，清理工作往往更加繁重，完成清理後，還應以清水沖洗排水溝，確保雜物能順利經排水管排出。

冬季嚴寒期間，專家提醒住宅有哪些重點檢查事項。圖為紐約市民25日正在剷除公寓外道路積雪。(路透)

5. 修復受損外牆

外牆檢查同樣是寒流前的重要工作。專家指出，不論外牆材質為灰泥、磚牆、木質、纖維水泥板或乙烯基，都應從各個方向全面檢視。迪馬丁諾警告，若外牆出現裂縫、缺失或鬆動卻未及時修補，開口處暴露在濕氣與低溫環境中，可能引發發霉、霉斑、牆體結構受損，甚至影響室內空氣品質與居住安全。

6. 為管線加裝保溫

水管結冰是寒流期間常見且昂貴的問題，尤其在地下室、車庫等未加熱空間更為常見。專家建議，在首次低溫來臨前，應為裸露管線加裝泡棉保溫套或加熱帶，特別是靠近外牆或通風不良區域的管線。謝佛斯也提醒，若屋主計畫在寒流期間外出，應關閉總水閥並排空管線內的水，以降低結冰破裂風險。

7. 檢查閣樓隔熱層

閣樓隔熱狀況同樣影響房屋在嚴寒中的表現。迪馬丁諾指出，良好的隔熱不僅有助於維持室內溫度，也能避免屋頂積水結凍形成「冰壩」。他解釋，當積雪覆蓋屋頂時，若出現反覆融化與再結冰，冰層可能在屋簷邊緣形成「冰壩」，阻擋融雪排出，最終導致屋內漏水。因此，確保閣樓隔熱層充足且狀況良好，是寒流前不可忽略的一環。