「阿凡達3」讓位「關鍵公敵」奪下北美票房冠軍

電影「關鍵公敵」海報。（美聯社）

新片「關鍵公敵」（Mercy）首映連奪北美單日和周末票房冠軍。據票房統計網站BoxOfficeMojo的電影市場數據，40部影片北美周末票房（1月23日至25日）報收約5664萬美元，較前一周末減少約三成，報出進入2026年以來最低周末票房成績。

兩部於1月23日亮相的新片「關鍵公敵」和「重返沉默之丘」（Return to Silent Hill），衝入最新一期北美周末票房十強。

科幻動作劇情片「關鍵公敵」以約1110萬美元首映周末票房拔得頭籌，成為該統計周期唯一票房過千萬美元的影片。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.2、MTC評分34、爛番茄新鮮度20%（122評），CinemaScore打分為B-。

懸疑恐怖劇情片「重返沉默之丘」以約325萬美元首映周末票房居本期榜單第7位，開畫反響僅獲IMDb評分4.3、MTC評分33、爛番茄新鮮度16%（38評）。

兩部近日獲奧斯卡獎 提名的影片「橫衝直闖」（Marty Supreme）和「哈姆奈特」（Hamnet），票房注入新動力。

獲第98屆奧斯卡獎9項提名的頒獎季熱門選手「橫衝直闖」，以約355萬美元周末票房居本期榜單第6位。這部運動劇情片北美票房現約8630萬美元，總票房突破1億美元。

獲第98屆奧斯卡獎最佳影片提名的傳記劇情片「哈姆奈特」，得益於放映影廳數量從三位數擴至四位數，周末票房環比上漲48%，以約200萬美元從上期榜單第16名躍升至本輪排名第8位，目前總票房約4212萬美元。

兩部票房實力派「阿凡達：火與燼」（Avatar：Fire and Ash）和「動物方城市2」（Zootopia 2），繼續在北美周末票房排行榜名列前茅。

隨著放映影廳數量不斷減少，近三年來北美周末票房首個五連冠得主「阿凡達：火與燼」，此番以約700萬美元周末票房退居本期榜單次席。

「動物方城市2」以約570萬美元周末票房在本期榜單蟬聯季軍。上映滿月之際，這部動畫片北美票房突破4億美元，全球票房達17.44億美元。