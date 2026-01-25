我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

澳網／華裔新星賞前球王梅德維夫鴨蛋 闖8強寫11年紀錄

「阿凡達3」讓位「關鍵公敵」奪下北美票房冠軍

中新社／洛杉磯25日電
電影「關鍵公敵」海報。（美聯社）
電影「關鍵公敵」海報。（美聯社）

新片「關鍵公敵」（Mercy）首映連奪北美單日和周末票房冠軍。據票房統計網站BoxOfficeMojo的電影市場數據，40部影片北美周末票房（1月23日至25日）報收約5664萬美元，較前一周末減少約三成，報出進入2026年以來最低周末票房成績。

兩部於1月23日亮相的新片「關鍵公敵」和「重返沉默之丘」（Return to Silent Hill），衝入最新一期北美周末票房十強。

科幻動作劇情片「關鍵公敵」以約1110萬美元首映周末票房拔得頭籌，成為該統計周期唯一票房過千萬美元的影片。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.2、MTC評分34、爛番茄新鮮度20%（122評），CinemaScore打分為B-。 

懸疑恐怖劇情片「重返沉默之丘」以約325萬美元首映周末票房居本期榜單第7位，開畫反響僅獲IMDb評分4.3、MTC評分33、爛番茄新鮮度16%（38評）。

兩部近日獲奧斯卡獎提名的影片「橫衝直闖」（Marty Supreme）和「哈姆奈特」（Hamnet），票房注入新動力。

獲第98屆奧斯卡獎9項提名的頒獎季熱門選手「橫衝直闖」，以約355萬美元周末票房居本期榜單第6位。這部運動劇情片北美票房現約8630萬美元，總票房突破1億美元。

獲第98屆奧斯卡獎最佳影片提名的傳記劇情片「哈姆奈特」，得益於放映影廳數量從三位數擴至四位數，周末票房環比上漲48%，以約200萬美元從上期榜單第16名躍升至本輪排名第8位，目前總票房約4212萬美元。

兩部票房實力派「阿凡達：火與燼」（Avatar：Fire and Ash）和「動物方城市2」（Zootopia 2），繼續在北美周末票房排行榜名列前茅。

隨著放映影廳數量不斷減少，近三年來北美周末票房首個五連冠得主「阿凡達：火與燼」，此番以約700萬美元周末票房退居本期榜單次席。 

「動物方城市2」以約570萬美元周末票房在本期榜單蟬聯季軍。上映滿月之際，這部動畫片北美票房突破4億美元，全球票房達17.44億美元。

奧斯卡獎

上一則

抓準立春迎馬年 命理師提醒別只看農曆年 4生肖當心

下一則

好市多買雞肉「1磅僅1美元」？她一次搬整箱引網友暴動

延伸閱讀

霍諾德徒手爬台北101世界關注 林峯曝「懼高症」辦不到

霍諾德徒手爬台北101世界關注 林峯曝「懼高症」辦不到
娛樂／好萊塢5巨頭票房盤點 迪士尼大贏家

娛樂／好萊塢5巨頭票房盤點 迪士尼大贏家
台片「陽光女子合唱團」票房破億倒數 觀眾「哭到崩潰離場」

台片「陽光女子合唱團」票房破億倒數 觀眾「哭到崩潰離場」
周末票房 「28年毀滅倒數：人骨聖殿」衝第二

周末票房 「28年毀滅倒數：人骨聖殿」衝第二

熱門新聞

馬年生肖狗子女有望取得重要成就，父母欣慰滿懷。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Nicole Michalou）

日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜

2026-01-19 21:25
現代人愛養寵物，但又常忙到沒空遛狗，打工平台勞務外包就有不少人協助遛狗。遛狗示意圖。（本報資料照片）

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

2026-01-17 23:50
三星座最容易被暗戀。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@BOOM Photography）

3星座自帶魅力光環「容易被暗戀」 他直來直往讓人動心

2026-01-21 22:25
屬牛者整體走勢以「慢而穩、穩而贏」作為主軸，暗示只要持續把事情做扎實，後續更有機會換來職務與待遇上的回報。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vitaly Gariev）

2月起吉星助攻⋯4生肖升職加薪 他事業走運「慢而穩、穩而贏」

2026-01-17 23:25
三生肖新年福氣相伴。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

3生肖命格平安福氣隨行 屬蛇擅避風險、他靠柔性化解災害

2026-01-22 21:25
透過小蘇打粉可為廚房進行深度清潔。（取材自pexels.com@ Mark McCammon ）

小蘇打清潔萬用招式 她分享低成本「全屋去污」配方

2026-01-17 21:25

超人氣

更多 >
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
非善即惡、不是0就是100 3星座容不下灰色地帶

非善即惡、不是0就是100 3星座容不下灰色地帶
直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂
接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰