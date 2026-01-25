我的頻道

華人ATM存款被吞鈔 有人存數千美元顯示「零金額」

好市多買雞肉「1磅僅1美元」？她一次搬整箱引網友暴動

幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺

世界新聞網／輯
4個生肖在春節前夕特別受到財神眷顧，財運逆勢走高。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Roberto Hund）
農曆春節期間，華人社會講究送禮往來、包壓歲錢、準備豐盛團圓飯，樣樣都是不小的開銷，往往讓人感到荷包吃緊。新浪網命理專欄「運勢女王」文章解析，有4個生肖在此時特別受到財神眷顧，財運逆勢走高。這些生肖不僅正財穩定，工作表現獲得回報，收入有所提升，偏財運也格外亮眼，可能透過投資回收、獎金分紅、意外進帳等方式，緩解年節支出的壓力。再加上貴人助力，容易在關鍵時刻獲得資源或機會，讓財富累積事半功倍。

生肖蛇

生肖蛇冷靜睿智、洞察敏銳，如隱藏於暗處的謀略家，總能以獨特視角抓住問題核心，制定精準策略。

春節前夕，這份智慧為他們帶來好運，工作上的難題接連攻克，表現亮眼獲得肯定與晉升機會，事業再攀高峰。財運亦隨之走揚，正財穩增，偏財時有驚喜，投資回報與獎金入袋，生活愈發富足。

生肖雞

生肖雞精明能幹，非常擅長於交際，同時具備出色的組織與協調能力，猶如團隊中的潤滑劑，能有效整合資源、提升效率。

春節前夕，他們的能力吸引貴人相助，無論是業界前輩或摯友，皆在關鍵時刻給予指引與支持。事業上順利拓展版圖、開闢新市場，業績亮眼。財運亦隨之攀升，收入成長，並有合作分紅等驚喜進帳。

生肖鼠

生肖鼠機智靈活、反應敏捷，具備卓越的應變與適應能力，如同善於探索的冒險家，總能捕捉先機。

春節前夕，他們的靈敏頭腦帶來好運不斷；工作上迅速融入新環境，從容應對突發狀況，並以創新思維為團隊注入活力。財運方面，憑藉敏銳的市場嗅覺把握投資良機，收穫可觀，亦有禮金紅包等驚喜，讓春節更加喜氣。

生肖牛

生肖牛踏實勤奮、意志堅韌，如默默耕耘的黃牛，一步一腳印朝目標前行，雖進展不比別人快，卻能厚積實力。

春節前夕，長期累積的經驗與能力全面發揮，順利完成重要專案，為公司創造價值，也迎來獎勵與晉升機會。財運方面，正財穩定增長，偏財亦有小驚喜，如中獎或退款入帳，恰好在節慶前感受踏實而幸福的收穫。

春節 華人 生肖運勢

