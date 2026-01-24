非善即惡、不是0就是100 3星座容不下灰色地帶

我的頻道

世界新聞網／輯
對3個星座而言，精準判斷本身就是優先事項，是無可撼動的立場。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）
貓熊的黑白配色看起來十分可愛，但在現實世界中，要對事情定義出黑白分明的人，其實需要相當強大的決斷力。他們不見得那麼執著於結果本身，而是比起結果，更在意「把事情說清楚、講明白」這件事。日本媒體「占TV」解析12星座當中，對3個星座而言，精準判斷本身就是優先事項，是無可撼動的立場。

天蠍座

天蠍座的人總是以「生或死」這種極端的二選一方式在生活，無論面對什麼事情，他們都會抱著拚上性命的覺悟，其他星座的人大多無法理解「有必要做到這種程度嗎？」但天蠍座天生就無法忍受模稜兩可。

所有判斷在天蠍座眼中，就像黑白棋盤一樣，必須清楚分明，「灰色地帶」這個選項，根本不存在於天蠍座的字典裡。

天秤座

天秤座的性格就如同其象徵一樣，他們會在心裡用天秤進行審判，並以公平的方式裁定善與惡，天秤座就好比是 12 星座界的審判長。

正如法庭上不存在模稜兩可的判決一樣，天秤座也希望事情能明確分出好與壞，他們不會輕易被多餘的情緒左右，而是能以客觀、公正的角度做出判斷，這正是天秤座的一大特質。　

牡羊座

牡羊座思考方式很像剛出生的嬰兒一樣，追求「簡單就是最好」。他們認為事情愈明白愈好，因此非常討厭不上不下的狀態。比如觀看運動賽事時，即使進入延長賽仍無法分出勝負、最後以平手收場的比賽，會讓牡羊座感到相當煩躁。在他們心中，一決勝負才稱得上是真正的比賽樂趣。

同樣地，當牡羊座自己站上競爭的舞台時，也絕不接受「同分」這種結果，直到勝敗徹底分出之前，他們都會堅持戰鬥到底。

