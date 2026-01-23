4星座去年多吃虧、今年迎回福氣 他以柔克剛吸貴人

四星座今年運勢轉好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@fauxels）

經歷一段相對低潮的時期後，不少人期待新一年能迎來轉機。從星座運勢 角度觀察，有些星座並非靠張揚或冒進翻盤，而是在低調累積之中，等到時機成熟自然回收成果。根據《搜狐》整理，今年被點名能在沉穩中逆轉局勢的星座，包括金牛座、巨蟹座、天蠍座與摩羯座，共同特質在於耐性強、抗壓度高，即使去年付出未被看見，今年也更容易迎來回報。

金牛座

金牛座去年容易因過於保守或時機掌握不佳，在事業與生活中默默吃虧，但他們往往選擇承受而非抱怨，持續累積實力。今年金牛座長期堆疊的專業能力與經驗開始發揮效果，面對機會時依舊保持低調，卻能穩健分析局勢、一步步推進。在工作上，細節控與耐心成為優勢；在財務方面，保守而有規劃的投資策略也逐漸顯現成果。金牛座屬於「不聲不響就翻身」的類型，在穩定中完成逆轉。

巨蟹座

相較於金牛座的務實，巨蟹座的轉機則被形容為「以柔克剛型」。去年巨蟹座可能因心軟、重感情，在人際互動中吃了不少虧，但仍選擇維持善意與真誠。今年這份善良反而成為關鍵資產，容易吸引貴人注意，在重要時刻獲得支援與資源。巨蟹座在職場上以細膩、耐心見長，能穩定完成任務，逐步累積信任；家庭與情感層面也更為和諧，成為重要後盾，使其在低調中逐漸走出陰影，迎來翻身契機。

天蠍座

至於天蠍座運勢轉折則是「韜光養晦」。去年天蠍座可能面臨競爭壓力與挫折，但他們往往選擇隱忍觀察、暗中調整策略，而非正面硬碰。今年隨著關鍵機會出現，天蠍座的洞察力與決斷力更容易派上用場，能在重要時刻果斷出手，取得突破性進展。無論是事業布局或投資判斷，天蠍座都被認為眼光精準，但仍維持低調作風，在不張揚中完成漂亮反擊。

摩羯座

摩羯座的翻身路徑則被視為「腳踏實地型」。文章指出，去年摩羯座可能因過度專注工作而忽略人際經營，導致在部分事情上吃虧，但他們始終沒有偏離目標。今年，長期投入開始被看見，不僅在事業上獲得肯定，也逐漸建立更穩定的人際與生活節奏。摩羯座嚴謹、自律的特質，使其在關鍵任務中表現突出，成為團隊中不可或缺的角色，在低調中實現理想與成果的同步。