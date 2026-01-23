不是黑五 一年當中這個月是買二手車最優惠時間

研究顯示，馬丁路德紀念日是買二手車的最佳時間，這個時間二手車的優惠數量比平常多了超過六成。二手車示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Obi）

很多人會在黑色星期五或節禮日瘋狂購物，因為那通常是優惠最多的時候，但其實買二手車 也有最優惠的時間，最新研究指出，馬丁路德紀念日是一年之中買二手車的最佳時機，一月也是不錯的時間點，原因是顧客在酷寒的冬天外出賞車、買車的意願低，經銷商為了拉抬買氣，更願意祭出優惠。

SlashGear報導，汽車媒體iSeeCars分析了2024年至2025年超過4千萬筆二手車買賣紀錄，發現平均來看，優惠數量在馬丁路德紀念日最多，這邊的優惠定義為買家省了超過10%以上，比平常多了65.5%，是買二手車的最佳時間，第二好的時間點是新年，優惠數量比平常多58.6%，1月整個月比一般多55.6%，接著是總統日47%、2月36.2%。

前五名的時間點有一個共同點，就是都在寒冷的冬天。iSeeCars執行分析師布勞爾（Karl Brauer）說，冬天買二手車會有更多優惠，二手車的價格就像跟天氣溫度同步，兩者都在11月到3月間下降，並在12月31日到2月28日之間觸底，12月和萬聖節也很適合買二手車，優惠數量比平常分別多出15.2%及6.8%。

iSeeCars的研究也發現夏天是一年之中最不適合購買二手車的時間，4、5、6、7和8月的優惠數量都很少，其中又以6月最少，比一般時間少了22.8%。因此布勞爾說，如果你在陣亡將士紀念日（每年5月的最後一個周一）到勞動節（每年9月第一個周一）之間看到二手車商打出「特價優惠」，不要立刻相信並做點功課，比較車商開的價格和車子的市價。

iSeeCars推測，冬季二手車優惠較多是因為冬天上門的顧客變少，車商願意祭出優惠避免庫存囤積，畢竟在那些冬季天氣嚴寒的州，很少消費者願意頂著寒冷或下雪的天氣，駛過結冰的路面去賞車，因此車商更願意用優惠來吸引那些不願出門的客人上門，希望能減少庫存和車貸支出，車商實際上並沒有擁有庫存中的大部分車輛，所以他們在車輛售出之前都要支付利息。

因此，冬季是買二手車的最佳時機，但即使是在這個時間點買車，付款前還是要先做功課，多搜尋多比價，才能避免犯錯。