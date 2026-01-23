我的頻道

美國防戰略報告首重國土安全 未把中國威脅放第一

挑戰台北101 攀岩高手霍諾德曾在舊金山攀過這些建築

腿還夠力嗎？用一日常動作就能測驗出來

世界新聞網／輯
想知道自己的下肢肌力水準，可以透過30秒連續坐到站測試。長者運動示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Anna Shvets）
隨著年齡漸長，保持身體健康變得更重要，這不僅是獨立自主的關鍵，還能對抗老化過程的肌肉流失，避免跌倒和受傷。不過健身總是需要參考和目標，不論是受傷後、長時間休息後重新開始運動，或只是好奇自己的體適能水準，不妨參考「老年人體適能檢測」（Senior Fitness Test Kit），透過從椅子上站起、走路、抬重物、彎腰伸展等測試檢視日常活動的整體體適能，其中坐到站是評估下肢肌力的關鍵指標，可以根據完成次數判斷腿部肌力是否仍維持在良好水準。

Tom's Guide報導，坐到站運動本質上是深蹲，聽起來很基本，但是和長壽相關的重要動作，可以檢測下肢肌力，練習這項動作時還能訓練股四頭肌、臀肌、膕旁肌和核心肌群；而且因為過程中訓練到身體最大的肌群，多做幾次可以提升心率，不用出門就能鍛鍊心肺功能。

進行坐到站之前，需要準備一張堅固、能舒服坐著並且雙腳可以踩在地上的椅子，椅子最好沒有扶手或輪子。坐在椅子前端，雙腳張開與骨盆同寬，膝蓋彎曲90度、雙腳平貼地面，根據個人能力，雙手可放在大腿上、椅子側邊、或環抱胸前，身體稍微往前傾，將重心往雙腳移，站起來的過程核心肌群要出力，再慢慢控制動作坐回椅子上，輕點一下椅子再站起來。動作過程需保持核心出力，可透過想像把肚臍往脊椎方向收，或是繃緊腹部以啟動核心肌力。

老年人體適能檢測是以30秒可以完成幾次坐到站做為評分標準。男性族群60至64歲的平均值是14到19次、65至69歲的平均值是12到18次、70至74歲的平均值是12到17次、75至79歲的平均值是11到17次、80至84歲的平均值是10到15次、85至89歲的平均值是8到14次、90至94歲的平均值是7到12次。女性族群60至64歲的平均值是12到17次、65至69歲的平均值是11到16次、70至79歲的平均值都是10到15次、80至84歲的平均值是9到14次、85至89歲的平均值是8到13次、90至94歲的平均值是4到11次。

如果檢測結果不理想，現在就是開始訓練的好時機。如果是受傷後復原或完全新手，建議先和專業人士討論再開始運動。想增加自己可以完成坐到站的次數，唯有持續練習，一開始可以扶著椅子扶手協助動作，幾天後減少支撐，只讓指尖碰到扶手，隨著能力進步，最終版是將雙手環抱胸前。若已經能輕鬆完成坐到站，想增加強度的話，可以將「坐到椅子上」改成臀部懸空停在椅子上方幾英寸，或者動作過程中雙手各握一個可調整的啞鈴。

