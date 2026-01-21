先留著再說？8樣「以為會用到」其實只是佔空間的日常物品

家中許多看似日後能用到的物品，其實只會佔據空間。雜物示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Aleksi Partanen）

許多家庭的抽屜和衣櫃常堆滿以為日後會用到，但事實上幾乎沒有用的物品，不僅在視覺上顯得雜亂，還會消耗原本能用在其他地方的時間、空間與精力。Willow & Hearth報導，人們因為害怕損失和擔心浪費，會本能性地保留物品，即使物品沒有實際用途也很難割捨。

整理專家表示，一旦能認知到自己不需要某樣東西，會更容易移除物品。心理轉變是關鍵，因為未來會用到的假設容易掩蓋眼前存放、清理閒置物品的成本。從舊充電器、多餘保鮮盒到舊雜誌，仔細觀察每天生活的使用習慣，就能發現許多看似有用，其實只是累贅的物品。

1. 舊充電器和電子配件

科技專家表示，現代的電子產品採用標準連接器，因此大量收集電線不僅沒必要，而且可能完全用不到。即使這些配件再也用不到，許多人仍習慣把已經丟掉的裝置塑膠配件和過時的零件留下來，結果舊充電器與電線常被遺忘在抽屜後方，和還在使用的電線糾纏在一起。建議將每條電線與使用中的裝置配對，並丟掉沒有明確用途的電線。

2. 一次性的廚房用具和重複工具

廚房常堆滿看似有用、其實日常烹飪完全用不到的器具，尤其是一次性使用的小工具，其實一般刀具與鍋具就能涵蓋這些道具的功能，當抽屜裡堆滿酪梨切片器、香蕉架與新潮的削皮器，想找到真正要用的器具就變得很困難。一次性的專用裝置當下看似很棒，但後來才會發現太笨重或不方便，不適合經常使用，而擺在流理臺上或櫥櫃裡累積灰塵。建議丟掉已經好幾個月未使用的小工具。

3. 多餘的食物保鮮盒

食物保鮮盒被宣傳為一種整理收納工具，但錯置的密封蓋、染色的塑膠、變形的容器卻成為許多住家裡混亂的來源，一個標題為「2026年應該清掉的26項物品」的影片表示，建議在1月和6月時各檢查一次是否有需要丟棄的食物保鮮盒，避免容器堆積。當三個玻璃容器足夠容納所有的剩菜剩飯時，其他的容器就顯得毫無用處。

4. 未拆封的箱子

整理專家表示，為了未來搬家、翻修或裝飾而留下的未拆封箱子，如果好幾年都沒有動過，這些東西可能不是必需品。沒有拆封的箱子只會佔據衣櫥、車庫和房間內原本可以做為活動空間，或存放日常生活真正需要用到的物品的區塊。許多「總有一天會用到」的居家裝飾也是導致置物架與儲藏櫃擁擠不堪的原因之一，堆放好幾年沒用的裝飾品與密封箱子更像是障礙物，而不是可利用資源。

5. 購物袋

可重複使用的托特包原本是一次性塑膠袋的實用替代品，但許多家庭堆積的袋子數量卻多到荒謬，有些人的櫃子裡塞滿了來自各研討會、超市和活動發放的托特包，這些促銷贈品看似划算，但最後常常用不到，佔據原本可以放置更高價值物品的空間，如果十幾個帆布包只用到兩三個，其他包包就不是真正需要的物品。

6. 居家運動器材

如果沒有養成運動習慣，一時興起購買的運動器材很快就會變成雜物，跑步機、室內健身車和腹部訓練機常常變成昂貴的晾衣架，一旦承認自己不再使用某樣健身器材，就能騰出空間從事自己真正喜歡的活動。

7. 過期食物和香料

為了以防萬一，許多人會在櫥櫃與冰箱存放額外的調味料或香料，廢棄物清理公司Barten Bros.的清理指南表示，應檢查冰箱與櫥櫃裡的過期食物與香料，否則不僅會影響餐點品質，還會佔據空間。建議取出所有物品、分類整理，並丟棄任何過期或不需要的東西，當發現自己有好幾份已開封的同一產品，就能顯示以防萬一的囤貨只是浪費的來源。

8. 舊雜誌報紙

為了日後參考而留下的雜誌、目錄和文章看似重要，但整理專家表示舊雜誌是家中最沒用的物品，因為其中的資訊幾乎網路上都能找到最新版本。當下沒有閱讀的文章，將來也不太可能閱讀，留存紙本更像是反應當下動機而不是實際計畫，為了「以防萬一」而保留成堆的紙本資料，忽略了數位搜尋早已取代紙本參考資料。