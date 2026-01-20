廚房這一處清潔時很常被忽略 恐把灰塵髒汙全吃下肚

收納各式餐具的抽屜和收納盤很容易在打掃廚房時被遺漏，導致累積髒汙和灰塵。餐具收納盤示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Alex Moliski）

清理廚房時，你可能連冰箱和牆壁的縫隙、所有櫥櫃的把手都沒放過，覺得已經徹頭徹尾清潔了，但其實漏了一個很常用但卻很常被遺忘的地方，更可能從來都沒清過，就是放餐具抽屜的分格收納盤，收納盤和抽屜都需要定期清潔，最好每個月清理一次。

mashed報導，有些人會認為餐具盤只裝乾淨的刀叉湯匙和其他餐具，沒有必要清理，但其實抽屜每天會被開關多次拿取餐具，空氣中的微粒和灰塵會掉入，而抽屜通常很靠近流理台，噴濺物、滴落的醬汁、咖啡粉和麵包屑也很容易掉進抽屜。

另外，如果用不乾淨或拿過食物的手開抽屜拿餐具，手上的髒汙或食物殘渣也可能掉進抽屜裡，還可能發生煮飯煮到一半突然需要某個餐具，沒時間洗手就急急忙忙打開抽屜拿取，油漬和麵糰屑也掉進抽屜。若洗碗機清潔力不足，放回抽屜的就是沒洗乾淨的餐具，這些原因都會讓收納盤變髒。

清洗收納盤時，可以先把抽屜中的所有物品取出，再把所有餐具從收納盤中拿出，最後拿出收納盤；用手持式吸塵器清潔抽屜，清除碎屑和顆粒。如果抽屜裡有陳年汙垢和灰塵，可以用多用途清潔噴霧和抹布擦拭，也可以單用消毒濕紙巾擦拭。

金屬或塑膠材質的收納盤可以放進洗碗機內清洗，也可以以溫水浸泡後用洗碗劑和海綿刷洗頑固的汙垢和殘留物；木頭材質的收納盤則用清潔噴霧和抹布擦拭，千萬別用洗碗機或溫水浸泡，這會讓收納盤吸水膨脹及變形。而任何材質、不太髒的收納盤，簡單快速擦拭即可。

清理收納盤也是整理餐具抽屜的大好時機，可以趁此機會丟掉不屬於那邊的雜物，例如用不到的醬料包、一疊以備不時之需的餐巾紙、外帶餐點時附的免洗筷，避免它們在抽屜內氾濫成堆。

建議一個月清理一次餐具收納抽屜和收納盤，或是當你打算給廚房來個大掃除時，也要記得把收納抽屜和收納盤一起清潔整理。