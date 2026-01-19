我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

零下14度 明州苗族美國公民僅穿短褲披毯被ICE押走

義大利時尚帝王辭世「范倫鐵諾紅」定義絕代風華

中央社／羅馬19日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
義大利時尚傳奇范倫鐵諾縱橫時尚圈數十年，以Valentino Red定義紅毯優雅。（美聯社）
義大利時尚傳奇范倫鐵諾縱橫時尚圈數十年，以Valentino Red定義紅毯優雅。（美聯社）

義大利時裝大師范倫鐵諾（Valentino Garavani）19日辭世，全義向這位時尚界「末代帝王」致哀。他著名的「范倫鐵諾紅」禮服，定義了許多女星最風華絕代的登台時刻，他畢生追求精緻奢華之美，也被視為義大利「美麗人生」最佳寫照。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）發文悼念，讚譽范倫鐵諾是義大利高級時裝永恆象徵，「義大利失去一位傳奇人物」。義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）也推崇范倫鐵諾勇於打破慣例。

范倫鐵諾出生於1932年，他今天病逝於羅馬家中，享壽93歲。他一生以時尚為職志，在1950年代前往巴黎學習高級訂製服裝，回義大利後，遇見相守終身的同志伴侶賈梅蒂（Giancarlo Giammetti），兩人共同創業，寫下愛情與事業佳話。

根據資料，范倫鐵諾設計的服裝鮮豔卻不俗氣，尤以融合一絲橘色的「范倫鐵諾紅」蔚為經典。他相信紅色最能映襯女性膚色，這個理論獲得許多女星認同，至少曾有8位奧斯卡最佳女主角穿著范倫鐵諾的禮服上台領獎。

范倫鐵諾的設計征服許多天后級巨星，包括已故的「玉婆」伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor）；蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）更從不諱言是「鐵粉」，她1991年參加奧斯卡典禮領取終身成就獎，穿的就是一襲豔驚四座的范倫鐵諾禮服。

此外，范倫鐵諾的魅力也延續吸引好萊塢中生代、新生代女星。導演提諾爾（Matt Tyrnauer）2008年曾拍攝紀錄片「末代皇帝范倫鐵諾」（Valentino: The Last Emperor）。其中許多大咖明星，諸如葛妮絲派特羅（Gwyneth Paltrow）、安海瑟薇（Anne Hathaway）等，都對范倫鐵諾推崇備至。

范倫鐵諾不僅與電影圈交情深厚，自身也曾在電影「穿著Prada的惡魔」當中客串演出。其設計還風靡歐洲皇室圈，荷蘭、瑞典等多國王室婚禮慶典，都曾委請范倫鐵諾設計婚紗或禮服。

范倫鐵諾在2008年退出時尚界，不過在此之前，他1998年將自創的同名品牌Valentino公司出售，此後品牌雖經幾次輾轉易主，仍追求延續范倫鐵諾的設計精神。

義大利 奧斯卡 瑞典

上一則

地板不亂堆東西 4要點維持居家整潔「不用大掃除」

下一則

美攀岩傳奇挑戰台北101 中華民國國旗登「周六夜現場」

延伸閱讀

義大利時裝設計大師范倫鐵諾辭世 享壽93歲

義大利時裝設計大師范倫鐵諾辭世 享壽93歲
馬克宏的反脅迫工具是什麼？被稱「貿易火箭筒」擁核彈級威力

馬克宏的反脅迫工具是什麼？被稱「貿易火箭筒」擁核彈級威力
金山小商業 可免費使用門前走廊

金山小商業 可免費使用門前走廊
義大利公布北極政策力抗中俄 不跟進格陵蘭嗆美演習

義大利公布北極政策力抗中俄 不跟進格陵蘭嗆美演習

熱門新聞

現代人愛養寵物，但又常忙到沒空遛狗，打工平台勞務外包就有不少人協助遛狗。遛狗示意圖。（本報資料照片）

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

2026-01-17 23:50
對於3生肖來說，未來3年將是重要的轉折期，有機會擺脫長期的財務壓力，事業與收入同步推進。示意圖／AI生成

3生肖未來3年運勢翻轉…屬蛇創業機會來了 屬馬「行動力」大加分

2026-01-11 17:00
四星座過了四十歲沒有煩惱。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望

2026-01-14 21:25
屬牛者整體走勢以「慢而穩、穩而贏」作為主軸，暗示只要持續把事情做扎實，後續更有機會換來職務與待遇上的回報。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vitaly Gariev）

2月起吉星助攻⋯4生肖升職加薪 他事業走運「慢而穩、穩而贏」

2026-01-17 23:25
好市多的海鮮種類很多，其中5款商品備受網友推薦。海鮮示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@David Foodphototasty）

好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」

2026-01-15 22:20
不少人早上要喝咖啡開啟一天的生活。示意圖。（取材自pexels.com@Pascal）

咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好

2026-01-14 23:20

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
停車場詐騙死灰復燃 華婦低價補車漆損失更大

停車場詐騙死灰復燃 華婦低價補車漆損失更大
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平