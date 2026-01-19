地板不亂堆東西 4要點維持居家整潔「不用大掃除」

麻子表示她的家裡現在已經不擺裝飾品、不鋪地墊，也沒有沙發，正因為該放的東西本來就少，才能長時間維持清爽。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Cup of Couple）

準備新春團圓前，免不了要將家中大掃除一番，但如果平常就有留心維持整潔，此時不需要忙得團團轉也可以快速迎來乾淨的家。秘訣在於，比起物品的數量，更重要的是如何打造「讓心安定的空間」。

家中最容易顯露出「生活感」的地方，莫過於客廳。因為是家人聚集的空間，物品也容易愈來愈多，一不注意就變得凌亂，就算整理好也很快恢復原狀。日本媒體「ESSE」報導，兩個孩子的母親，同時也是整理收納顧問的麻子小姐，為了不讓家裡物品多到失控，建立了一套不易凌亂的規則，她親身實踐以下4個重點，讓家中平時就能維持簡潔俐落。

1：減少任意擺放的家飾品

整理客廳時，第一步不是思考收納方式，而是減少物品，重新檢視「這些東西有必要放在這裡嗎？」例如裝飾品、雜誌、地毯或沙發等，那些習慣性擺放的物品，不妨自問「真的需要嗎？」往往會發現，其實沒有也無妨。

麻子表示她的家裡現在已經不擺裝飾品、不鋪地墊，也沒有沙發，正因為該放的東西本來就少，才能長時間維持清爽。

「不放＝不亂」這個看似簡單的原則，是最快的整理捷徑。

2：不要把東西堆在地板上

第二個重點是「地板上不放東西」。若把包包、玩具或洗衣籃直接放在地上，視覺立刻變得雜亂，清爽感瞬間消失。地板一旦空蕩蕩，空間看起來就會更寬敞、更乾淨。

因此麻子家訂下規則「地板盡量不放任何物品」。當然，有孩子的家庭難免會有玩具散落、日用品堆積的時候，但因為每樣東西都有固定收拾的位置，所以不會陷入客廳永遠整理不完的困境。

3：設置全家人都懂的固定位置

東西之所以會被隨手放著，往往是因為收起來太麻煩，因此麻子家會把常用物品的固定位置設在伸手可及的地方。

例如在客廳與餐廳常用的剪刀、小物，都放在靠近餐桌的收納空間裡。家人也知道用完就放回這裡，自然就不容易弄亂。

不再是「只有自己懂的收納」，而是「全家都能歸位的收納」，這是維持整潔的關鍵之一。

4：餐桌下方加裝抽屜

最後一個非常實用的方法，是餐桌下的收納空間。

在餐桌下方加裝小抽屜，收納那些常被放在桌面上的面紙、冷氣遙控器等等。需要時隨手可取，用完也能立刻放回，不會一直散落在桌上。

麻子說，桌面清空後，整個空間看起來都更加清爽，讓人不自覺放鬆下來。