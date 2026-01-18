2026年「存款暴增」12星座排行 牡羊賺得多花得快、巨蟹適合進場投資

評估風險、找對方法，就有機會迎來豐足一年。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

不管薪水高低或轉錢多寡，只要願意妥善存款，就能為未來提供保障，提升面對風險的安全感，也讓人在機會來臨時有餘力選擇投資、轉職或追求理想，生活更加穩定。日本媒體「占TV」解析2026年依12星座區分的「存款增加排行榜」，評估風險、找對方法，就有機會迎來盆滿缽滿的豐足一年。

第12名：獅子座

2026年將成為人生的轉捩點，是公私兩方面都充滿機會的一年。雖然存錢很重要，卻會為了實現夢想、投入自我成長等而花費不少，但這都是為了成為「關鍵一年」的付出。

第11名：牡羊座

牡羊座的人很有賺錢能力，但也容易衝動購物，導致存不了錢。比起長期目標，設定短期目標，並具體想像「這筆錢要用在哪裡」，反而更能累積財富。

第10名：天秤座

2026年工作將變得忙碌，容易為了紓壓而花錢，若想存錢，可以檢視固定支出，或在不勉強的範圍內嘗試投資。不過過度節省反而會造成壓力，不要太勉強自己。

第9名：射手座

好奇心旺盛的射手座，在2026年收入會增加，但同時也會把錢花在旅行、人際關係與學習等經驗上。讓心靈富足的體驗固然重要，但也要學習記帳，培養存錢的意識。

第8名：金牛座

金牛座偏好高品質的事物，若想增加資產，關鍵在於減少不必要的花費。2026年可能會出現想買大件物品的慾望，建議把錢花在不易貶值的東西上，以維持資產價值。

第7名：雙魚座

2026年雙魚座的工作方式可能會出現變化，透過活用創造力與數位技能，將能開拓新的收入來源，存款也會隨之增加。不過因為很愛把錢「變成喜歡的樣子」，要特別留意收支平衡。

第6名：天蠍座

天蠍座只要有夢想，就有達成存款目標的能力，但2026年可能會為了自我成長而增加支出，建議將存錢目標設定得寬鬆一點會更順利，同時也推薦事先規劃變動支出的預算。

評估風險、找對方法，就有機會迎來盆滿鉢滿的豐足一年。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karola G）

第5名：水瓶座

擁有獨特感性與優秀表現力的水瓶座，若能將興趣領域發展為副業，將能一邊享受、一邊累積存款。2026年也有望獲得周遭的支援，務必勇於嘗試。

第4名：雙子座

喜歡新鮮事物、興趣廣泛的雙子座，往往容易花錢。不過2026年是存錢慾望提升的一年，適合透過定存或指數型基金類的投資來確保資金，有效減少過度消費。

第3名：處女座

處女座憑藉踏實與計畫，能穩定地增加存款，2026年可能因技能提升而找到新收入來源，甚至獲得意外的臨時收入。若有大筆金錢進帳，別忘了善用專業人士的建議。

第2名：巨蟹座

2026年巨蟹座的財運正式進入上升期，只要下定決心，就能達成存錢目標，特別有利於房地產與投資。但小心不要被眼前的利益迷惑，選擇真正適合自己的用錢方式才是關鍵。

第1名：摩羯座

摩羯座天生擁有穩定的金錢觀，未來也相當安定，尤其從2026年下半年開始，受幸運之星「木星」影響，豐盛的能量將湧現。只要加強理財與金錢相關的學習，就能持續擴大資產。