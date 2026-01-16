開放式置物架沾油沾灰... 7種廚房設計雖美卻讓人超後悔

有些廚房設計在紙上看起來很漂亮，實際使用卻十分不便。廚房示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Zac Gudakov）

廚房設計需要兼顧美觀與實用性，雜誌上的照片看起來漂亮，但實際煮飯、清潔時的感受可能是另一回事，忽略動線和方便性的廚房不論多好看，都讓日常生活變得更麻煩。Backyard Garden Lover報導整理7個最常見的廚房設計問題。

1. 開放式置物架

開放式置物架是現代很常見的設計，不過許多屋主表示很後悔沒有選擇櫥櫃。開放式置物架雖然能讓小空間感覺變大，但灰塵與烹飪時的油漬容易沾到餐具上，使用前需要再次清洗；而且缺乏收納空間，會讓廚房檯面堆滿雜物。開放式置物架只適合放在遠離瓦斯爐的地方，並且存放日常頻繁使用的物品，避免灰塵堆積。

2. 大理石或霧面流理台

許多屋主表示，很後悔採用天然大理石和特定的霧面檯面，因為大理石有多孔特性，打翻的紅酒或灑出的檸檬汁就可能讓流理台留下永久的汙漬或酸蝕。建議改用石英石或優質陶瓷檯面，這類材質既有天然石材的漂亮紋理，又不需要每年密封或時時要小心液體灑到檯面上。

3. 內嵌式微波爐

位於瓦斯爐上方的內嵌式微波爐看似能節省空間，但很多人不喜歡。這種設計強迫以微波爐充當抽油煙機，但效果和安靜程度卻不如一般抽油煙機。而且對身高較矮的人和孩童而言，在很燙的瓦斯爐上方拿取一大碗湯有安全疑慮，建議改成裝在下方櫥櫃的抽屜式微波爐，或在儲藏櫃上另外擺一台，讓高吸力的抽油煙機清掉廚房裡的油煙和異味。

4. 純白粉刷

純白廚房曾經很受歡迎，但因為許多屋主意識到維護成本而逐漸退流行。純白的地板與櫥櫃讓每根毛髮、食物屑和咖啡漬都變得十分明顯，除了清潔負擔，全白的房間也可能給人像醫院般冷冰冰的感覺。

設計時如果融合木材、有紋理的防濺板，或是暗色系的中島櫥櫃，能為居家增添溫度，並且遮掩家具的磨損。如果廚房已經是純白色，則可以鋪上彩色的長地毯，接收髒汙並緩解視覺疲勞。

5. 只在天花板安裝燈

完全依賴天花板的幾盞嵌燈會讓廚房非常昏暗，許多屋主表示很後悔沒在上櫥櫃直接安裝工作燈，切菜或看食譜時，身體的影子會壟罩在流理台上。設計成功的廚房需要多層燈光，包含照明房間的環境光、針對工作檯面的工作燈、增加設計感的重點照明。將標準開關換成調光開關，房間就能在明亮的工作環境與柔和的社交空間切換。

6. 忽視動線規劃

大廚房最常見的設計錯誤是水槽、瓦斯爐和冰箱太分散，如果這三者之間距離太遠，或被碩大的中島擋住，使用廚房會很累人，在確定擺設前，測試製作三明治或煮義大利麵的流程，感覺一下是否順暢。當中島形成阻礙，考慮縮小檯面或加裝小型水槽來彌補空隙。

7. 低層櫥櫃沒裝滑軌

沒有滑軌的低層櫥櫃看起來無傷大雅，但需要每天使用時，櫃子裡很快就會堆滿鍋具和罐頭，蹲在地上翻箱倒櫃只為了找一個瓶蓋實在讓人厭煩。如果已經安裝櫥櫃，擺出網狀籃子或木製抽屜滑軌可以解決大部分問題。對全新廚房而言，下方選擇大型抽屜讓所有物品一目瞭然，生活更輕鬆。