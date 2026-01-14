五種物品公認最難斷捨離 專家傳授丟棄心法

照片、賀卡、電器說明書、傳家寶和書本是讓人難以斷捨離的五種物品。照片示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Lisa from Pexels）

把家中物品收納整齊像是打了一場勝仗，但常會有那麼一箱物品丟不掉或捨不得丟，例如壞掉的烤箱可以毫不猶豫地丟掉，但數十年前收到的結婚賀卡就無法狠下心放進回收箱。很多人發現他們會因為內疚或擔心未來還會用到，而只是把一箱物品從這個櫃子移到那個櫃子，要突破這個瓶頸必須了解那些物品的意義是什麼，以及如何無痛和它們告別。

Backyard Garden Lover報導，斷捨離並不是冷酷無情，而是要整理出一個反應你想要過什麼樣生活的家，捨棄會帶來罪惡感、懷舊或「未來可能會用到」想法的物品，騰出位置給那些帶來快樂、實用和平靜的物品，經過斷捨離的家不只讓人感覺清爽，也才有位置放有新回憶和新嗜好的物品。以下是Backyard Garden Lover點出讓人最難斷捨離的五種物品，以及應該斷捨離的原因。

1. 照片

照片就像一台時光機，上一秒還在翻看照片，下一秒就瞬間跌入慶生、旅行等回憶，這也是為什麼照片讓人如此難捨棄，丟棄照片就好像要把那些回憶也丟了。不過，保留每一張照片代表它們全部都無法得到應有的注意，當照片被埋藏在盒子或相簿中時，價值就下降了，只有經過「瘦身」的照片收藏才能讓人輕易回味過去的回憶。

2. 電器說明書

電器使用手冊聽起來是超級重要的物品，為了避免電器突然壞掉或需要重新設定，家中可能有一個抽屜或收納箱裡面是滿滿的說明書，最後變成即使某台機器早就丟了，說明書卻還留著。

現在幾乎所有機器的說明書都能在網路上找到PDF版，內容還會更新，也可以用關鍵字搜尋找需要的內容，保留紙本只會讓家裡更亂，並不會有安全感，丟了它們可以增加抽屜空間，更容易找到更重要的文件。

3. 傳家寶

傳家寶乘載很多情感重量，可能是祖母留下的茶杯、爺爺的時鐘或傳了好幾代的家具，即使該物品和家裡裝潢或生活方式格格不入，但丟棄它讓人覺得彷彿違背了你從未同意過的家規。

保留每一件傳家寶會讓人備感壓力和讓家裡變得雜亂，可以轉送給想要或有需要的親戚，或只保留一件最有意義的物品，畢竟物品背後的故事比物品本身更重要。

4. 賀卡

每張賀卡就像一個小小的情感地雷，雖然薄薄的不占空間，但累積成堆時就會厚厚一疊，塞爆抽屜或收納盒；每張卡片都充滿個人情感，手寫文字、溫暖的訊息或收到那張卡片的特殊時間點，都讓人無法輕易斷捨離卡片。

保留所有的卡片意謂著每一張都不會再被拿出來讀，當卡片被束之高閣且被遺忘時就失去原本的意義，建議保留意義最特別的幾張並丟棄剩餘的，既能保留回憶又不會讓家裡雜亂。

5. 書

書也是很難斷捨離的物品，因為它們感覺和自己的身分緊密相關，還沒讀完的小說、以前的課本、「以後可能會用到」的自我成長或心靈勵志書籍，彷彿是「我是誰」和「我想成為什麼樣的人」的證明，讓人難以丟棄。

書應該是買來讀的，而不是放在書架上放到生出罪惡感；當書架沒有空間時就很難找到自己喜歡的書，應該把已不符合自己興趣的書丟掉，把位置留給那些你會讀或真正喜歡的書。