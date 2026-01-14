雙強古偶成追劇新口味 8部「男女主智商在線」話題升溫

近期古裝偶像劇吹起「雙強」風潮。左為「一念關山」；右為「墨雨雲間」。(取材自豆瓣)

近期古裝偶像劇吹起「雙強」風潮，主打男女主角同樣擅權謀、能打能談，劇情不再依賴誤會拉扯，而是把重心放在聯手破局、事業線與感情線並進的推進方式。根據「搜狐」報導，從亂世護送、復仇翻盤到重生博弈，多部作品因「節奏爽快、角色不降智」引發觀眾討論，成為追劇清單中的熱門選項。

「一念關山」由劉詩詩 、劉宇寧 主演，設定以亂世任務為主軸，女主任如意出身朱衣衛、身手與判斷力兼具；男主寧遠舟則為六道堂堂主，外放粗獷但心思細密。兩人各懷目的卻因護送任務組隊，在互防到互信的過程中形成強烈拉扯感。劇情被討論的重點落在「並肩作戰取代無腦誤會」，加上打戲與成熟情感線並行，成為雙強類型中常被提及的代表作。

「墨雨雲間」由吳謹言、王星越主演，走大女主復仇路線。女主在遭陷害後以頂替身分回歸布局反擊，主打口條犀利、節奏快速的爽感推進；男主肅國公表面冷峻、行事強勢，與女主形成棋逢對手的攻防關係。作品討論度集中在「反轉密集」與「女主掌控全場」的爽點設定，同時兼顧感情線的互相助攻。

「藏海傳」由肖戰、張婧儀主演，定位權謀大劇。男主藏海背負深仇，以堪輿營造等技藝切入朝堂，布局步步為營；女主香暗荼果敢聰慧，並非傳統傻白甜設定，武力值與判斷力同樣被強調。兩人互試探又互欣賞的對手感，搭配復仇與朝局推進的燒腦敘事，被視為雙強類型中的「高智博弈」路線。

「度華年」由趙今麥、張凌赫主演，以「雙重生」為賣點：長公主與首輔前世相愛相殺，重回20歲後試圖改寫命運。由於雙方都握有前世記憶與底牌，互動更偏向策略與心理博弈，從仇敵到戰友再到情感回溫的過程，被觀眾形容為「帶記憶的拉扯」，使感情線呈現更強的角力張力。

近期古裝偶像劇吹起「雙強」風潮。圖為「度華年」。(取材自豆瓣)

「山河枕」由宋茜、丁禹兮 主演，走家國敘事與亂世夫妻線。女主楚瑜在家族遭逢變故後為查真相嫁入衛家，形象偏女將軍路線；男主衛韞則從少年成長為鎮北王，行事果決。作品討論焦點在「夫妻共同扛家國與家族」，以共患難、並肩守護取代狗血誤會，塑造勢均力敵的情感關係。

「錦月如歌」由周也、丞磊主演，改編自女將軍重生題材，強調女主女扮男裝重返沙場、一路逆襲洗冤的燃點。男主都督同樣背負血仇，兩人從戒備到聯手破局，主打高燃戰場與事業線推進，感情線則以並肩作戰的默契自然發酵，成為「熱血雙強」類型的代表之一。

「一笑隨歌」由李沁、陳哲遠主演，走宿敵變愛人的對抗路線。女主付一笑為神射手，男主大皇子偏腹黑強勢，兩人起初敵對衝突強烈，後因意外情境被迫綁定，從互坑互撩到互相取暖。觀眾討論多聚焦在「野性對撞」與強張力互動，將雙強的勢均力敵轉化為更具侵略性的愛情氛圍。

「九重紫」由孟子義、李昀銳主演，結合重生宅鬥與權謀。女主竇昭主打智商在線、整頓家宅與鬥爭手段乾脆；男主宋墨為背負家仇的將軍，兩人因家族陰謀結盟，在深宅與局勢中協作破局。作品被討論的亮點在於「默契型搭檔」與穩定推進的感情線，走細水長流、共同成長的雙強路線。