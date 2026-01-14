你在餐廳吃到的是真龍蝦嗎？這些要點可以辨別真偽

很多餐廳販售的龍蝦餐點用的其實都不是真龍蝦；要判斷自己吃的是不是真龍蝦，可以從味道、口感和價格等要點判斷。龍蝦菜餚示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Monika Borys）

龍蝦餐點聽起來很高檔，但不是每個點龍蝦餐點的人都能吃到真正的龍蝦，有時候你以為的龍蝦其實是加工海鮮製品和低價魚肉如牙鱈（whiting）或黃線狹鱈（pollock）的混合物，也可能是常被稱為「蹲龍蝦」（squat lobster）或「小龍蝦」（langostino lobster）的海螯蝦（langostino），牠們雖然外型像小隻的龍蝦，但其實屬於蟹科的甲殼動物，因為味道相似所以常被餐廳當成龍蝦入菜。

The Takeout報導，一項2016年的調查結果顯示，28間全國性和地方性有販售龍蝦餐點的餐廳中，超過三分之一的餐廳賣的是替代品，連紅龍蝦餐館也榜上有名。想知道自己點的龍蝦餐點到底是不是真龍蝦，報導分享幾招辨識的方法。

首先，如果菜單上龍蝦餐點的說明或描述中沒有寫出龍蝦的品種，那該道菜就可能不是用真龍蝦，用真龍蝦的餐廳會以此為榮，菜單上會至少看到一次品種名稱，如緬因龍蝦或其他品種。

其次，如果點的餐點裡面的龍蝦是塊狀而非一整隻，也很可能吃到假龍蝦。味道和口感是另一個判斷的點，盤子裡的龍蝦如果無味又呈糊狀，或有過於濃重的海鮮味，這龍蝦明顯是假的。最後是價格，如果龍蝦餐點的價格低得離譜，很有可能不是真的龍蝦。

購買龍蝦時也有些要點可以注意。龍蝦的味道應該甜鹹交織，味道不會過於濃烈，但又有獨特且濃郁的味道。在餐廳點菜時，避免寫著「龍蝦風味」或只有寫「龍蝦」兩個字的餐點，盡量選擇最簡單的作法如烤龍蝦，也建議選擇以海鮮聞名並經常供應龍蝦的餐廳，提升吃到新鮮味美的真龍蝦機率。