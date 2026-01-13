「死了麼」App爆火 有開發者用AI僅6小時做出「活著麼」

以「死了麼」App切入的場景來看，定位的是獨居人群，許多人第一時間會想到獨居老人。長者示意圖，非新聞當事者。(新華社)

先前因名稱引發廣泛關注的「死了麼」App 在13日晚間宣布改名，將啟用全球化品牌名「Demumu」，原中文名稱將不再作為主標識使用。不過有中國開發者花了6小時用AI 做出「活著麼」App，此外在App Store搜索關鍵字，也出現了十幾款類似「活著嗎」的打卡應用。因此有行業人士公開表示，這類App技術門檻太低，容易被復刻。

據第一財經日報，獨居安全App「死了麼」從10日起已連續4天位列蘋果App Store的付費榜第1，團隊表示，目前日均新增用戶數是爆火前的500倍。3天裡已經有60多位投資人找上門，「死了麼」的估值已上升到人民幣數千萬元。

但火爆的同時爭議也隨之而來：被指抄襲、名稱被批晦氣，甚至有網友建議改名「活著麼」。「死了麼」團隊並未採納，反而準備啟用全球化品牌名「Demumu」。

但「活著麼」真的來了，而且只用了6小時。

擁有十年開發經驗的余香瓜（化名）透露，他在看到「死了麼」後，當晚借助谷歌Gemini模型構建出功能相似的「活著麼」，自己全程零代碼參與，「並不難，用AI一夜就做出來了。」

除了余香瓜開發的同款，還有一批新的「活著嗎」App已經出現。余香瓜認為，這些「哏類」App的走紅，99%靠運氣，沒有技術門檻。雖然他的App在上線2天後用戶就已經有2000多名，但這類產品核心價值有限，很難長紅，除非找到新的亮點延長生命周期。

如果不用AI開發，余香瓜估自己手敲代碼大概是4天左右的工作量。但AI的價值不僅是壓縮時間，因為他個人並不懂服務端的開發，如果沒有AI的幫助、只能完成用戶端開發，App也無法上線。在開發過程中，AI不僅是程式員，也是產品經理、設計師，只有最後的測試，需要人類開發者完全自行排查。

余香瓜感慨，過去一年AI發展速度很快，2025年6月之前，AI還只能在單個檔內操作，需要開發者手動搬運代碼；6月之後，AI可以直接接管整個項目，自動創建檔並編寫內容，這種變化非常驚人。

余香瓜提到，以「死了麼」App切入的場景來看，定位的是獨居人群，許多人第一時間會想到獨居老人 ，不過獨居的年輕人，或許才是這類App的主要目標人群。

余香瓜指出，如果真要為老人做健康監測或意外監測，大家會更傾向購買硬體設備，因為老年人對智慧手機操作不熟悉，日常打卡操作對他們來說都較繁瑣。而手環等硬體，只要幾十到100多元人民幣(約15美元)就能買到，可綁定子女帳號實現動態監測，更穩定且準確。

在余香瓜看來，投資人或許看重的是足夠多的用戶聚集在App裡帶來的可能性，可探索多種盈利方向，例如轉型向社交、娛樂等多個領域，即使是最簡單的廣告模式短期也能盈利。不過一旦有了資本進入，App就會很快迎來大的改變和調整，一些功能更新或者想要嘗試的方向，都會很快得到回饋。

目前這場爭論還未有結果，關於「死了麼」的熱度和風波都還未褪去，團隊還將面臨大考。如何從短暫暴紅走向長期價值，經受住市場和用戶雙重檢驗，或許是每個「一夜成名」的App必須面對的終極命題。