Ikea廚房地墊圖案亮眼又耐髒好清 他一口氣買三塊大讚好用

Ikea販售的Gångstig地墊圖案獨特又很好清理，適合放在家中任何地方。廚房示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Max Vakhtbovych）

說到家具和居家用品，Ikea無疑是很多人心中的首選，有許多品質良好但價格親民的商品，現在更舉行冬季特賣，眾多商品下殺五折，其中Gångstig地墊超值實惠，耐用又抗髒汙也好清理，現在特價7元，有網友一口氣買三塊，大讚非常好用。

Parade報導，Gångstig地墊原價10元，現在Ikea特價只要7元，尺寸是2英尺x2英尺11英寸，如果想買大一點的，還有2英尺4英寸x5英尺3英寸的尺寸，原價25元，現在也降價至17元。

當一個區域太小放不下地毯或毛毯時，地墊就是最適合的妝點之物，還可以在需要長時間待在廚房時帶來舒適的感受。

Gångstig地墊的材料是百分之百的聚丙烯，是一種耐用又抗汙的合成材料，採用平織工藝，輕薄易清潔，用吸塵器清理也十分方便；一位購買者的評論證實了地墊的頑強韌性，她說她養的貓用爪子抓，地墊上完全沒有痕跡。

地墊是獨特的幾何圖案，顏色有鼠尾草綠和米白交織，放在任何房間都會增添一抹亮麗色彩，厚實的鼠尾草綠色包邊更顯精緻優雅，亮眼的色彩、吸睛的設計和編織紋理完美結合，瞬間提升生活空間的風格。

雖然這款地墊是為廚房設計，但家中任何地方都適合擺放，且經過認證，連戶外都可以放，適用於溫暖的氣候，也不怕下雨天。而在室內，地墊和任何地板類型都很適合，即使鋪了地暖的地板都可以，很多購買這款地墊的消費者紛紛分享他們放地墊的地方，陽台、走廊、臥室都有，當然也有廚房。

一名網友說，她買了三張Gångstig地墊放在房間，非常喜歡，清理很容易，用吸塵器就能清潔乾淨。另一名網友說，地墊放在家中人流多的地方也沒問題，邊邊不會捲曲。

這款地墊的另一好處是很容易清潔，只要定期用吸塵器、搖一搖和換邊使用就可以了，如果不小心打翻液體潑濺到地墊，記得不要擦拭，而是先用紙巾吸乾水份，再用濕布和溫和的清潔劑清理。