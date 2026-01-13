點餃子、來漢堡？日本「會上錯菜餐廳」超暖 建立失智患者友善社會

為了減輕長者的負擔並確保活動品質，「會上錯菜的餐廳」活動採取不定期、限定時間、限定地點的方式舉辦。（取材自「注文をまちがえる料理店」FB粉絲團）

內政部日前揭露最新統計數據，確認台灣已正式跨越定義上的「超高齡社會」門檻，而隨之而來的失智症 問題也日益嚴峻。數據顯示，全台65歲以上長者人數已突破467萬大關，佔總人口比例高達20.06％；而65歲以上老人中，失智症盛行率約為8%。也就是說，每12位65歲以上長者中就有1位失智；而80歲以上長者，更是每5人中就有 1 人失智。如何建立一個對失智症患者友善的社會，已是不可迴避的命題。

比台灣更早進入「超高齡社會」的日本 ，便有民間團體在2017年發起「會上錯菜的餐廳（The Restaurant of Mistaken Orders / 注文をまちがえる料理店）」快閃活動，希望大家能從中得到一些啟發，思考如何打造一個「即使患有失智症也能安心生活的社會」。

「會上錯菜的餐廳」的核心概念，是由患有認知障礙（失智症）的長者擔任服務生，這個計畫所追求的，並非「完美無瑕」的餐飲服務，而是透過「上錯菜也沒關係」的寬容氛圍，讓社會大眾看見失智症人士的笑容與尊嚴。為了減輕長者的負擔並確保活動品質，它採取不定期、限定時間、限定地點的方式舉辦。

「會上錯菜的餐廳」在2017年6月首度於東京都跨出社會實驗的第一步，正式啟動試營運活動 （Pre-open），作為讓工作人員熟悉流程而舉辦的練習場次。2017年9月透過群眾募資獲得社會大眾支持，在東京六本木一丁目知名景觀餐廳「RANDY」，首度舉辦邀請一般顧客參與的活動。2018年5月，「會上錯菜的餐廳」攜手日本頂級和菓子老店虎屋工房（とらや工房），結合在地社群，邀請御殿場當地的失智者長者擔任外場服務生，成功在林間絕美環境中完成一場溫暖的一日限定快閃活動。

到了2019年3月，「會上錯菜的餐廳」進入厚生勞動省厚生勞動省中央部會廳舍的食堂「中國料理龍幸」，希望透過讓厚生勞動省的同仁們體驗「會上錯菜的餐廳」，啟發政府官員對「失智症友善社會」的具體思考。在2025年9月，「會上錯菜的餐廳」首度來到東京原宿的HARA KADO餐廳，讓失智症長者與大學生攜手進行餐飲服務，在原宿這個屬於年輕世代的場域，將這份理念與心意傳遞給下一代。

在凡事追求效率、正確與快速的現代社會，「會上錯菜的餐廳」逐漸成為一個允許出錯、節奏緩慢、充滿人情味的空間，所展現出的失智症長者的「緩慢」與「不完美」，似乎正提醒著身心俱疲的現代人——慢下來、出點錯，其實也沒關係。許多客人透過「會上錯菜的餐廳」官方粉絲團，留言分享自己的體驗：「如果能學會接受錯誤，並與之共處、從中尋得樂趣，我想自己的心境也會變得輕鬆許多」、「這是一項非常了不起的行動，它體現並實踐了『即便患有失智症，也依然能夠工作』的理念」、「當我點了餃子 、卻端上漢堡排時，我希望自己能成為那種帶著善意與包容、一笑置之的顧客。」