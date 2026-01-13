我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冒名網站大量散布AI生成垃圾訊息 大學校園報紙不堪其擾

出售軍事機密給中國 美籍華裔海軍人員判刑逾16年

點餃子、來漢堡？日本「會上錯菜餐廳」超暖 建立失智患者友善社會

記者 高婉珮 ／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
為了減輕長者的負擔並確保活動品質，「會上錯菜的餐廳」活動採取不定期、限定時間、限定地點的方式舉辦。（取材自「注文をまちがえる料理店」FB粉絲團）
為了減輕長者的負擔並確保活動品質，「會上錯菜的餐廳」活動採取不定期、限定時間、限定地點的方式舉辦。（取材自「注文をまちがえる料理店」FB粉絲團）

內政部日前揭露最新統計數據，確認台灣已正式跨越定義上的「超高齡社會」門檻，而隨之而來的失智症問題也日益嚴峻。數據顯示，全台65歲以上長者人數已突破467萬大關，佔總人口比例高達20.06％；而65歲以上老人中，失智症盛行率約為8%。也就是說，每12位65歲以上長者中就有1位失智；而80歲以上長者，更是每5人中就有 1 人失智。如何建立一個對失智症患者友善的社會，已是不可迴避的命題。

比台灣更早進入「超高齡社會」的日本，便有民間團體在2017年發起「會上錯菜的餐廳（The Restaurant of Mistaken Orders / 注文をまちがえる料理店）」快閃活動，希望大家能從中得到一些啟發，思考如何打造一個「即使患有失智症也能安心生活的社會」。

「會上錯菜的餐廳」的核心概念，是由患有認知障礙（失智症）的長者擔任服務生，這個計畫所追求的，並非「完美無瑕」的餐飲服務，而是透過「上錯菜也沒關係」的寬容氛圍，讓社會大眾看見失智症人士的笑容與尊嚴。為了減輕長者的負擔並確保活動品質，它採取不定期、限定時間、限定地點的方式舉辦。

「會上錯菜的餐廳」在2017年6月首度於東京都跨出社會實驗的第一步，正式啟動試營運活動 （Pre-open），作為讓工作人員熟悉流程而舉辦的練習場次。2017年9月透過群眾募資獲得社會大眾支持，在東京六本木一丁目知名景觀餐廳「RANDY」，首度舉辦邀請一般顧客參與的活動。2018年5月，「會上錯菜的餐廳」攜手日本頂級和菓子老店虎屋工房（とらや工房），結合在地社群，邀請御殿場當地的失智者長者擔任外場服務生，成功在林間絕美環境中完成一場溫暖的一日限定快閃活動。

到了2019年3月，「會上錯菜的餐廳」進入厚生勞動省厚生勞動省中央部會廳舍的食堂「中國料理龍幸」，希望透過讓厚生勞動省的同仁們體驗「會上錯菜的餐廳」，啟發政府官員對「失智症友善社會」的具體思考。在2025年9月，「會上錯菜的餐廳」首度來到東京原宿的HARA KADO餐廳，讓失智症長者與大學生攜手進行餐飲服務，在原宿這個屬於年輕世代的場域，將這份理念與心意傳遞給下一代。

在凡事追求效率、正確與快速的現代社會，「會上錯菜的餐廳」逐漸成為一個允許出錯、節奏緩慢、充滿人情味的空間，所展現出的失智症長者的「緩慢」與「不完美」，似乎正提醒著身心俱疲的現代人——慢下來、出點錯，其實也沒關係。許多客人透過「會上錯菜的餐廳」官方粉絲團，留言分享自己的體驗：「如果能學會接受錯誤，並與之共處、從中尋得樂趣，我想自己的心境也會變得輕鬆許多」、「這是一項非常了不起的行動，它體現並實踐了『即便患有失智症，也依然能夠工作』的理念」、「當我點了餃子、卻端上漢堡排時，我希望自己能成為那種帶著善意與包容、一笑置之的顧客。」

在「會上錯菜的餐廳」裡，被端錯的或許不僅是餐點，更是人們對老化與失智的成見。大家總以為生活必須精準、零失誤、高效率，卻忘了生命本身就有其脆弱與緩慢。其實，一個真正友善的社會，追求的並非「零失誤」的完美，而是當失誤發生時，人們依然願意用寬容的心情，為彼此留下一份溫柔的容錯空間。

透過「上錯菜也沒關係」的寬容氛圍，讓社會大眾看見失智症人士的笑容與尊嚴。（取材自...
透過「上錯菜也沒關係」的寬容氛圍，讓社會大眾看見失智症人士的笑容與尊嚴。（取材自「注文をまちがえる料理店」FB粉絲團）
「會上錯菜的餐廳」由患有認知障礙（失智症）的長者擔任服務生。（取材自「注文をまち...
「會上錯菜的餐廳」由患有認知障礙（失智症）的長者擔任服務生。（取材自「注文をまちがえる料理店」FB粉絲團）
日本民間團體2017年首度發起「會上錯菜的餐廳」快閃活動。（取材自「注文をまちが...
日本民間團體2017年首度發起「會上錯菜的餐廳」快閃活動。（取材自「注文をまちがえる料理店」FB粉絲團）

失智症 日本 餃子

上一則

灣區塢德賽百年雜貨店 平民、富豪都光顧

延伸閱讀

每周跳舞超過1次 失智風險低76% 比游泳、散步等運動效果更好

每周跳舞超過1次 失智風險低76% 比游泳、散步等運動效果更好
失智不是「宿命」 51歲男想靠生活習慣扭轉家族遺傳

失智不是「宿命」 51歲男想靠生活習慣扭轉家族遺傳
不是開太慢或恍神…長者開車「頻急轉彎」恐是失智前兆

不是開太慢或恍神…長者開車「頻急轉彎」恐是失智前兆
經典賽／Netflix獨攬日本轉播權 紐郵：難以想像看大谷要收費

經典賽／Netflix獨攬日本轉播權 紐郵：難以想像看大谷要收費

熱門新聞

馬族熱情外向、交友廣，容易在各領域建立連結，偏好戶外活動如登山等。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Arina Krasnikova）

3生肖一生少災少病 屬兔靠好心態、他愛運動過得愜意

2026-01-09 22:25
4星座愈老愈有錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲

2026-01-08 21:25
「藏海傳」、「許我耀眼」入榜2025年豆瓣最高分華語劇集榜單。（取材自豆瓣）

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

2026-01-06 20:25
四星座對於消費習慣、投資理財天生具備優勢，能讓資源發揮最大效益，不僅減少爭執，也為家庭創造穩定與和諧的基礎。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

另一半是這四星座 錢交給他持家、理財準沒錯

2026-01-10 23:25
一名網友指出，薄荷一旦種在地裡，根系便會迅速向四周延伸，因此在種植時放入盆栽內種植，才能避免薄荷蔓延到整個庭院；示意圖。(取材自Unsplash @Fernanda Arias)

這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控

2026-01-06 22:25
六部古裝劇原著粉也很喜歡。左為「流水迢迢」、右為「長相思」。(取材自豆瓣)

原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」

2026-01-07 20:25

超人氣

更多 >
花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商
好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事
重慶女「搖人按豬」數千人馳援 擺席300桌

重慶女「搖人按豬」數千人馳援 擺席300桌
好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天
這五個城市生活成本媲美墨西哥 不用離美也能愜意退休

這五個城市生活成本媲美墨西哥 不用離美也能愜意退休