羊絨衣物舒適但容易洗壞 正確洗滌方式一次看

世界新聞網／輯
不是每件喀什米爾羊絨的衣物都只能送乾洗，有些洗標說可以機洗，但要遵循正確方法才能避免衣物被洗壞。喀什米爾羊絨衣物示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Divazus Fabric Store）
不是每件喀什米爾羊絨的衣物都只能送乾洗，有些洗標說可以機洗，但要遵循正確方法才能避免衣物被洗壞。喀什米爾羊絨衣物示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Divazus Fabric Store）

喀什米爾羊絨的衣物穿起來很舒服，但有個很大的缺點，就是若方法不對，很容易在洗衣機內被洗壞，因此很多人會送乾洗，但不是每件羊絨的衣物都只能乾洗，只要單獨洗並確定遵循特別的洗滌設定，就能降低損壞風險。

House Digest報導，喀什米爾羊絨來自中亞的同名山羊品種身上的毛，和羊毛不同，羊絨的纖維更纖細，因此羊絨布料更柔軟。為了維持羊絨布料的完整性，不可將羊絨衣物和其他材質的衣物一起洗，單獨清洗是確保其他材質的織物不會在清洗過程中毀壞珍貴羊絨衣物的第一步。

不過，單獨清洗還不能夠保證羊絨衣物不會壞掉，清洗之前還有其他要做到的步驟。首先要確認洗標上寫明該件衣物能機洗，如果不確定，建議一次洗一件羊絨衣物就好。確定該件羊絨衣物可機洗後，記得反面清洗，防止難看的勾絲，還可以裝入專門裝精緻衣物的洗衣袋中再丟洗衣機。

此外，記得使用最好且合適的洗衣精，專門洗羊毛衣物的洗衣精比用來洗其他所有材質的衣服、毛巾等織物的洗衣精好，洗衣機可以用最低轉速的精緻模式，並且以冷水清洗；衣服洗好後取出，鋪在平坦的表面，例如曬衣架上。

如果還是不放心用洗衣機洗羊絨衣物，也可以手洗，記得用冷水和適合清洗羊絨的洗衣精，一次洗一件就好。

