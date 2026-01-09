我的頻道

菲律賓宿霧「4層樓高」垃圾山崩塌 釀死傷

這五款油電混合車 被評比電動車更保值

世界新聞網／輯
包括Toyota Prius、Honda Accord等五款油電混合車被認為比電動車更具長期價值。油電混合車示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Markus Spiske）

在聯邦7千5百元清潔車輛稅收抵免去年9月正式結束前，美國人對電動車就已經興趣缺缺了。美國汽車協會去年的研究指出，只有16%的美國人表示下一台車很可能買電動車，這是自2019年來的新低，高昂的購車和電池維修成本、高折舊率和充電站不足等因素都大大削弱對電動車的需求，更多人傾向購買油電車。GO Banking Rates報導列出今年比電動車更具有長期價值的五款油電車。

1. 豐田（Toyota）Prius

Prius是世界上首款大量生產的油電混合動力車，至今仍是性能卓越的車款之一。佛州汽車維修廠German Car Depot的維修技師蓋爾芬德（Alan Gelfand）說，Prius持續以可靠性和燃油效率成為業界標準，每加侖可跑超過50英里，維修成本也不高。

Prius的2026年款起始價不到3萬元，價格也極具競爭力，車主也可以加價選擇全輪驅動。

2. 本田（Honda）Accord油電車

若想買台空間大一點的中型轎車，凱利藍皮書（Kelley Blue Book）去年將Accord評為油電車的榜首，馬力超過200，每加侖汽油可跑44至48英里，起始價才3萬4805元。

3. 現代（Hyundai）Tucson油電車

Tucson油電車外觀出色、配備豐富，在各方面都表現出色。蓋爾芬德說Tucson油電車已成為其價格區間中的SUV佼佼者，混合動力系統行駛時很平順，長達十年的動力保固系統也讓人很安心。

Tucson油電車起始價3萬3695元，高階版的馬力更大且有皮革座椅，每加侖汽油可行駛36至38英里，在SUV屬於低油耗，全輪驅動也是油電混合版的標準配備。

4. Toyota RAV4

Toyota對2026年款RAV4進行大改造，所有車型均採油電混合引擎，目前尚未公布售價，但曾表示在3萬至3萬5千元之間。

除了外觀升級，2026年款RAV4的動力也得到提升，前輪驅動車型馬力有226，全輪驅動款更可達236馬力。

5. 凌志（Lexus）RX 350h

想買一台豪華中型SUV的買家，很難不選RX 350h；RX 350h最大馬力為246匹，起始價5萬3375元，每加侖汽油可跑34至37英里。買家都知道，Lexus是以可靠性聞名的Toyota旗下的豪車品牌，而消費者報告去年在可靠度排行中，將Lexus和Toyota分別列為第二和第三名。

