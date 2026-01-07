突襲完委國換哪裡？預測市場加碼押注川普下個目標 這地方機率最高

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
川普總統下令突襲委內瑞拉後，預測市場交易員加大押注，認為未來可能還會出現更多國際變局。(美聯社)
CNBC報導，川普總統下令突襲委內瑞拉、擒走委國總統馬杜洛後，預測市場交易員加大押注，認為未來可能還會出現更多國際變局，並將資金投入白宮下一步可能聚焦的方向。

預測平台Kalshi顯示，「川普在2029年初之前收回巴拿馬運河」的機率已跳升至35%以上，高於上周稍晚的不到30%。至於「美國將接管任何一部分格陵蘭」的可能性，則升至42%，據報更曾在馬杜洛遭擒的上周末一度衝破46%。此外，「川普將購買至少一部分格陵蘭」的機率也上升到39%，高於上周稍晚的不到20%。Kalshi針對這兩個問題的合計投注金額接近250萬美元。

預測平台Polymarket最近幾天也冒出多個新市場，每個市場的投注金額都達到數萬美元，主題圍繞可能打擊哥倫比亞或入侵古巴。另一方面，Kalshi的下注者在本周末開始預測伊朗最高領袖哈米尼是否會在2027年之前下台，在這個規模接近100萬美元、「2027之前下台的世界領袖」市場中，目前顯示哈米尼的機率約為52%，古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）則以53%位居第一。

派傑投資（Piper Sandler）分析師拉佩里耶（Andy Laperriere）5日在給客戶的報告中寫道：「對投資人而言，最重要的訊息是，川普對動用軍事力量變得愈發自在、也更有信心。他在第二任期第一年以旺盛精力與高度冒險性為特徵，而這種風格如今已延伸到軍事力量的使用上。」

