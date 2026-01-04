新年首周末「阿凡達3：火與燼」票房愈燒愈旺 連3周冠軍

我的頻道

編譯彭馨儀／即時報導
「阿凡達3」票房愈燒愈旺，連續三周蟬聯賣座冠軍，本周末又斬獲4000萬元，為好萊塢的2026年開啟了好兆頭。(路透)
「阿凡達3」票房愈燒愈旺，連續三周蟬聯賣座冠軍，本周末又斬獲4000萬元，為好萊塢的2026年開啟了好兆頭。(路透)

「阿凡達3：火與燼」(Avatar: Fire and Ash)票房愈燒愈旺，連續三周蟬聯賣座冠軍，本周末斬獲4000萬元，為好萊塢的2026年開啟了好兆頭，也成為詹姆斯卡麥隆(James Cameron)連續第四部全球票房突破10億元的電影。

迪士尼(Walt Disney Co.)稱其鞏固了卡麥隆開創性系列電影的另一個里程碑。

除了「阿凡達3：火與燼」，推動票房的還有史威尼(Sydney Sweeney)的「家弒服務」（The Housemaid）、「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothee Chalamet)的「橫衝直闖」（Marty Supreme）和「動物方城市2」(Zootopia 2)。

假期檔期中，表現最持久的是，去年11月上映的迪士尼「動物方城市2」，以1900萬元的票房位居第二，僅比上周末下降4%。

幾乎所有上映的電影票房都比上周末略有下降。索尼影業(Sony Pictures)的動作喜劇「大蟒蛇：神出鬼沒」(Anaconda)，由傑克布萊克( Jack Black)和保羅路德(Paul Rudd)主演，在第二個周末票房下跌31%，收穫1000萬元。焦點影業(Focus Features)的「悠唱藍調」(Song Sung Blue)在第二個周末票房僅下跌17%，達到590萬元，這是休傑克曼(Hugh Jackman)和凱特哈德森(Kate Hudson)主演的尼爾戴蒙(Neil Diamon)翻唱樂團電影在全美拿下2500萬元票房。

數據公司Comscore統計，2026年整體票房將較2025年同期成長26.5%。

而電影業正翹首盼望最支持院線發行的華納兄弟(Warner Bros.)，可能帶來的顛覆性變革。各大電影公司同意將旗下830億元的資產出售給網飛(Netflix)，這筆交易尚待監管部門批准。

但各大電影公司仍謹慎樂觀地認為，2026年可能是近十年來票房上最好的一年。一系列重磅電影的上映，包括「玩具總動員5」(Toy Story 5)、新的「復仇者聯盟」(Avengers)、「蜘蛛人：重生日」(Spider-Man: Brand New Day)、「超級瑪利歐銀河電影版」(Super Mario Galaxy Movie)和「沙丘」(Dune)。

