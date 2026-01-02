2026年4星座運勢翻盤 天蠍遇靈魂伴侶、他在職場如魚得水

四星座明年運勢轉好，感情路也更順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

年初之際，關於運勢的討論再度升溫。根據《搜狐》報導，文中以「鳳凰涅槃」形容2026年將出現運勢加速上揚的族群，點名獅子座、天蠍座、射手座與摩羯座可能迎來命運轉折，並在事業、財務與感情層面出現明顯推進，吸引不少網友關注與轉發。

獅子座

在被看好的星座中，獅子座被描述為自信果斷、具領導特質。2026年事業面有機會出現「集中爆發」的走勢，過去累積的努力可能在關鍵時點被看見，帶來升遷或獲得重用的機會；同時亦強調貴人運升溫，重要時刻容易獲得指引與助力。感情方面則以單身者桃花增多為亮點，社交吸引力提升，較可能遇到心動對象並展開新戀情。

天蠍座

天蠍座則以洞察力與意志力見長。相關內容認為，2026年雖可能面臨挑戰，但挑戰更像磨練與跳板，讓天蠍在突破困難後取得更突出的成果；財務面也被提及有機會在投資理財方面出現不錯收益。感情走勢方面，有伴者被看好與另一半互相理解支持、關係更緊密；單身者則有機會遇到「靈魂契合」的對象，發展出更穩定的關係。

射手座

至於射手座，被形容為樂觀、愛自由且行動力強。2026年職場重點落在外出學習、交流或拓展機會增加，視野拓寬之餘，也可能結識志同道合的人脈，進一步強化職涯基礎；同時強調創新思維容易在工作中被發揮，帶動成果表現。感情方面則主打桃花旺盛，在社交或工作場合皆可能出現新的邂逅，進而開啟甜蜜關係。

摩羯座

摩羯座被認為以踏實穩健著稱，2026年有望迎來努力兌現期，升遷、加薪或被肯定的機會增加；人際關係也被看好轉趨順暢，與同事、上司互動更融洽，工作推進相對得心應手。感情面則被描繪為更主動：單身者有機會採取行動追求心儀對象；有伴者則傾向共同規畫未來，提升關係穩定度。