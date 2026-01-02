砧板異味如何去除？木製與塑膠製保養方式別搞混

我的頻道

世界新聞網／輯
木製砧板使用後容易殘留異味，根據異味濃度可使用小蘇打、白醋水等清潔。木製砧板示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@ Gustavo Fring）

木製砧板耐用、不傷刀具而且又美觀，但是木頭的多孔性質很容易吸收水分、油脂，以及洋蔥、生肉等食材的氣味，日常使用後若沒有適當風乾與上油保養，殘留氣味會越來越明顯。Southern Living報導列出依據木製砧板氣味強弱選擇適合清潔劑的判斷方式，以及日常保養須知。

對付常見、輕微的氣味，可以使用粗鹽和半顆檸檬刷洗砧板，鹽有溫和的研磨功效，而檸檬酸可以中和異味。將小蘇打粉混合一些水調合成小蘇打糊是另一種選擇，用小蘇打糊刷砧板，再沖乾淨和徹底風乾也很有效。

如果異味濃烈又頑強，可能需要更深度的清洗。在砧板撒上小蘇打粉並噴灑白醋，起泡後徹底刷洗砧板表面，再沖洗乾淨與風乾。也可以使用檸檬汁或白醋加水混合液，增強除臭效果。

木製砧板與塑膠砧板的處理方式大相逕庭。塑膠砧板可以用稀釋漂白水消毒，但用在木製砧板反而會讓木板乾燥變色；另外也要避免讓木製砧板浸泡在水裡或放進洗碗機清洗，這兩種作法會讓木板變形或裂開。不要使用強力清潔劑或香味強烈的肥皂清洗木製砧板，因為木製砧板會吸收這些香味，殘留更多味道。

保養木製砧板應謹記以下原則。每次清洗後務必讓砧板徹底風乾，以避免變形或發霉；砧板表面定期抹上食品級礦物油，防止砧板裂開或吸收過多濕氣；別將木製砧板泡在水裡，或用洗碗機清洗，否則熱和水氣會對木板造成永久性的傷害。可以多準備幾塊不同的砧板，一塊用於切生肉與海鮮，另一塊切蔬菜、麵包或即食食品，不僅能減少交叉污染，長期下來還有助於砧板保持氣味清新。

