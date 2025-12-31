我的頻道

獨／加州名下商圈涉黃賭毒 21娃父宣國軍撇清

新年逾350種藥物漲價 輝瑞調漲80多種最多

不是本田或雪佛蘭 這1汽車品牌「保費最便宜」

世界新聞網／輯
根據消費者報告長達20年的資料指出，速霸陸（Subaru）為在美國保費最低的品牌之一，年均保費約為2088美元；圖為速霸陸汽車停泊港口，準備自東京出口外銷海外。(路透)
根據消費者報告長達20年的資料指出，速霸陸（Subaru）為在美國保費最低的品牌之一，年均保費約為2088美元；圖為速霸陸汽車停泊港口，準備自東京出口外銷海外。(路透)

汽車保險費用近年大幅上升，已成為車主除購車價、油錢與維修費外，最容易被忽略卻影響不小的一項長期支出。相關數據顯示，自2020年以來，美國汽車保險平均保費已上漲超過五成，使不少駕駛開始重新審視，究竟是哪些因素左右保費高低。

據網站SlashGear報導，一般而言，年齡、駕駛紀錄、居住州別與車型類別，都是影響保費的重要條件，而多數保險資料通常以「車款」而非「品牌」作為分析單位。不過，綜合長期統計後，仍可觀察出某些品牌整體保費水準相對偏低，其中以速霸陸（Subaru）表現最為突出。

根據消費者報告（Consumer Reports）彙整保險平台Insurify長達20年的資料指出，速霸陸為目前整體保費最低的品牌之一，年均保費約為2088美元。其他研究機構如Value Penguin，亦以車款分析方式佐證，指出Crosstrek、Forester與Outback等車型，長期名列新車中最便宜的投保選項，二手市場表現亦相當穩定。

分析指出，速霸陸旗下多數車款採相似的四輪驅動跨界設計，安全評級普遍良好，且新車定價相對親民，加上電動車占比極低，進一步壓低整體保費水準。不過，專家也提醒，高性能車款如WRX或BRZ，保費仍明顯高於一般家庭取向車型，消費者不宜一概而論。

除了速霸陸外，仍有其他品牌在保費表現上具競爭力。汽車研究平台CarEdge便將克萊斯勒（Chrysler）列為年均保費最低的品牌之一，但由於其現行產品線幾乎僅剩同系迷你廂型車，樣本結構較為單一，與產品多元的品牌相比仍需審慎解讀。

此外，馬自達（Mazda）也在多項排名中名列前茅，其產品線以價格合理的跨界休旅與房車為主，缺乏高價或特殊性能車款，整體保費自然較不易被拉高。

專家指出，雖然品牌保費可作為購車參考，但實際投保前，仍應依個別車輛的車身號碼（VIN）向保險公司詢價，才能掌握最準確的保費變化。

