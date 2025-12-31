「驕陽似我」撐3集才入戲 網推10部「首集就上頭」劇單

我的頻道

世界新聞網／輯
「驕陽似我」改編自顧漫小說，屬「漸入佳境」類型。（取材自豆瓣）
「驕陽似我」改編自顧漫小說，屬「漸入佳境」類型。（取材自豆瓣）

近期都市甜寵劇「驕陽似我」播出後討論度攀升，根據「搜狐」報導，不少觀眾形容追到入迷、氛圍輕鬆甜蜜且劇情「有內容」。不過網路評價也出現分歧，有觀眾認為該劇前段節奏偏慢，需撐過前3集、待職場線展開後才會明顯好看；在短劇、短影音盛行的當下，長劇鋪陳更容易被放大檢視。

「驕陽似我」改編自顧漫小說，屬「漸入佳境」類型。討論指出，前幾集以校園線為主，集中在女主與男二的情感糾葛，直到後段職場線開啟後，男主戲分增加，三人之間的拉扯與情感修羅場才逐步成形，也讓前期鋪陳被解讀為後續衝突的必要伏筆。

在「節奏要快、第一集就要有看點」的觀看習慣下，「搜狐」同步整理網評10部「第一集就好看」的作品，涵蓋甜寵、古裝、喜劇、職場與懸疑等類型。其中，張凌赫、徐若晗「愛你」主打中醫與女患者的相遇，首集即點出一見鍾情與高氛圍感；侯明昊、古力娜扎「玉茗茶骨」走家宅與茶業題材，首集即以女性互助與爽感橋段吸引目光。

網評10部「第一集就好看」的作品。圖為「玉茗茶骨」劇照。（取材自豆瓣）
網評10部「第一集就好看」的作品。圖為「玉茗茶骨」劇照。（取材自豆瓣）

另有霍建華、朱珠「他為什麼依然單身」聚焦熟齡不婚議題，以輕喜劇包裹現實刺點；劉宇寧、宋祖兒「折腰」以亂世家仇開場、快速推進先婚後愛；孫儷、董子健「蠻好的人生」以「保險女王」遭逢婚姻與職場危機為引爆點，首集即立住逆襲主軸。暑期檔古裝探案「朝雪錄」則結合志怪氛圍與破案線，並以女主身分逆轉與宅鬥元素加速入題。

在經典與口碑作品方面，秦嵐、高以翔「怪你過分美麗」以娛樂圈利益糾葛與資本運作開場，被形容寫實震撼；由譚松韻、宋威龍、張新成主演的「以家人之名」因近期演員新作熱播再掀話題；趙露思、陳偉霆「許我耀眼」被定位為熟男熟女的愛情博弈，前段帶有懸疑色彩、節奏緊湊。壓軸則是白敬亭、趙今麥「開端」，以時間循環與推理探案推進，高能密度被網友稱「幾乎沒廢鏡頭」。

網評10部「第一集就好看」的作品。圖為「開端」劇照。（取材自豆瓣）
網評10部「第一集就好看」的作品。圖為「開端」劇照。（取材自豆瓣）

