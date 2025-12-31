七個簡易清潔習慣 每天不用幾分鐘就讓打掃更輕鬆

整理清潔專家建議養成七個簡單但回報高的清潔小習慣，讓來年的家務整理更輕鬆。打掃示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Vitaly Gariev）

新年將至，是一個新的開始，作息和習慣可能會有一些小改變。清潔整理專家表示，1月是著手進行新年清潔計畫、重新思考整理居家環境和養成新習慣理想時機，建議培養只要花幾分鐘的清潔習慣，例如把水槽裡用過的碗盤餐具全部洗乾淨，就能用極少的時間帶來真正的改變。

「先鋒女性」（the Pioneer Woman）報導，聖地牙哥的清潔整理專家弗洛雷斯（Isabella Flores）說，1月1日是一個自然的重啟點，因為人們的日常作息已經開始改變，並且做好了養成新習慣的心理準備，這些被稱為「暫時標誌」（temporal landmarks）的時刻，能夠幫助人們打破舊有模式，建立新的習慣，而這些習慣不需要花太多時間就能帶來真正的改變。以下是弗洛雷斯推薦的簡單易行、回報高、容易長期堅持的七個簡單習慣。

1. 睡前花十分鐘整理家中主要生活區域

弗洛雷斯說，最有效的習慣就是在睡前快速整理一下最常使用的空間如客廳或廚房，花個十分鐘把東西歸位和清理檯面，根據她的經驗，每天晚上整理一兩個區域，隔天早上起床時會感覺家中特別平靜，即使家中其他地方還需要整理，但起床後看到一個整潔的環境會立刻給人一種煥然一新的感覺。

2. 每天都清空水槽或洗碗機

用洗昨天的碗盤開啟一天會讓人覺得時間落後，甚至沒有開始，弗洛雷斯建議養成每天把水槽或洗碗機的碗盤餐具處理好再睡覺的習慣，一旦碗盤都洗好，流理檯面和桌面都清理好，廚房感覺更井然有序，也能減輕視覺疲勞，讓其他待辦清單上的事項感覺更輕鬆。

3. 制定簡單的洗衣計畫

弗洛雷斯說，與其拖到周末才洗衣服，不如安排特定的日子完成一桶衣物的清潔，可以避免衣物堆積如山，洗衣過程更輕鬆，心理壓力也不會這麼大。

4. 採取「買一丟一」原則

為了防止雜物堆積，弗洛雷斯建議在衣物、小孩用品和裝飾品這些物品上採行「買一丟一」原則，也就是添置新物件時就要清理掉一些家中舊物件，這個習慣可以避免收納空間爆滿，並鼓勵理性購買，讓整理收納成為持續的過程，而非一年進行一次的活動。

5. 每周整理一次文件紙張

紙張累積得很快也很容易被忽略，直到堆積如山才讓人覺得喘不過氣，弗洛雷斯建議一周撥出一些時間把信件、學校作業和文件分類，將所有收到的紙張分成放進回收箱、碎紙機和歸檔三種，用這三個分類讓檯面和桌面乾乾淨淨。

6. 把捐贈袋放在隨手可得之處

弗洛雷斯說，她最喜歡的習慣之一是隨時準備一個小的捐贈袋或盒子，每當你發現有什麼不再需要或喜歡的物品時，就可以立刻放進捐贈袋，這樣能避免全面斷捨離時的壓力，讓清理東西的壓力變得更小、更自然。

7. 不知從何開始時先從小處著手

若雜物堆積到讓人不知所措，弗洛雷斯建議從一個每天都會用到、小但界線分明的地方開始著手，例如床頭櫃、浴室檯面或一個廚房的抽屜，可以用計時器設定10至15分鐘，先把東西全部清空，只放回你用得到或喜歡的物品，將類似的物品擺在一起，並將各類物品安排一個明確的存放位置，這種快速的整理收獲可以建立動力和信心，讓人更容易堅持每天的一個小習慣。