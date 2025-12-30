最火劇「罰罪2」角色張力強奪冠 另一齣刑偵劇來勢洶洶

我的頻道

世界新聞網／輯
「罰罪2」由黃景瑜、王傳君、梁潔主演。（取材自豆瓣）
「罰罪2」由黃景瑜、王傳君、梁潔主演。（取材自豆瓣）

年末電視劇市場競爭白熱化，多部新劇與在播作品同步交鋒，榜單排名快速洗牌。根據「搜狐」整理「當前最火電視劇」，刑偵懸疑劇「罰罪2」上線不到一周即強勢登頂，成為近期最大黑馬；同屬刑偵題材的「人之初」一開播即躋身前五名，顯示觀眾對高強度敘事與演技派陣容的高度買單。

「罰罪2」由黃景瑜、王傳君、梁潔主演，劇情以多線敘事推進，描寫刑警秦楓與昔日兄弟、現為反派的劉天也正邪對峙，角色關係張力十足。李幼斌、薩日娜等資深演員助陣，使整體質感與戲劇層次獲得討論，被視為年底檔期最具爆發力的刑偵作品。

排名第二的「驕陽似我」為都市愛情劇，該劇以職場為背景，描寫趙今麥飾演的聶曦光隱瞞身分進入自家公司，與宋威龍飾演的上司林嶼森從衝突到相互扶持，主打成熟、對等的情感關係，吸引年輕觀眾族群。

都市家庭劇「老舅」則已27集完結。郭京飛飾演的崔國明屢次創業失敗卻不斷嘗試，與王佳佳飾演的妻子呈現真實生活中的互相支撐。該劇以生活流敘事描繪小人物的韌性，累積穩定口碑。

古裝權謀劇「長安二十四計」由成毅、劉奕君主演，強調高密度權謀布局與反轉節奏，被視為近期較少見的硬核古裝劇。

「人之初」則在刑偵類型中加入人物身世與豪門祕辛的雙線敘事，男女主角本來是八竿子打不著的路人，結果一場案子，把兩個人的命運死死鎖在了一起。張若昀的情緒爆發戲引發討論，後續走勢備受關注。

「人之初」講述豪門祕辛，張若昀的情緒爆發戲引發討論。（取材自豆瓣）
「人之初」講述豪門祕辛,張若昀的情緒爆發戲引發討論。（取材自豆瓣）

此外，「雙軌」、「逍遙」、「啞舍」等都市愛情、仙俠與奇幻題材作品分別占據榜單中後段，顯示市場類型多元。整體來看，年末劇集競爭仍在升溫，刑偵題材暫居主流，但榜單排名仍可能隨更新節奏持續變動。

