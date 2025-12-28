揮別窮忙 2026上半年「財運最旺的5個星座」準備迎接財神爺

ChatGPT AI生成示意圖

2026年隨著木星進駐巨蟹座，能量場迎來大洗牌，有些星座終於要結束「薪水小偷」的苦日子，迎來真正的財富自由。以下5個星座的財運即將飆升，快來看看你有沒有上榜。

溫馨小提醒：財運旺也別忘了要守財，千萬不要讓錢錢都變成自己喜歡的樣子喔！

摩羯座：財神入駐，大豐收年

摩羯座被公認為2026年的財運冠軍。運勢逐步上揚，婚姻或家庭資金助力大，6月之後木星入財務宮，正財穩健，升職、權責擴大帶來實質收入。

財運亮點：

多年累積的專業與經驗化為實質回報。即使大環境動盪，依然能靠著敏銳的投資眼光精準布局。上半年適合處理房產或長期投資，穩健的理財習慣讓財富水漲船高，甚至有機會獲得意外的繼承或資產增值。

射手座：人脈變現，被動收入

射手座的好運爆棚，木星持續坐鎮財務宮至2026年6月底，被動收入、投資獲利、繼承或贊助分潤強勁，整體財富累積快。

財運亮點：

偏財運極強，這段期間適合爭取分潤、版稅或獎金。透過廣闊的人脈，會獲得不少賺錢的門路。記得把握6月前的「黃金吸金期」，將賺到的錢轉向長期儲蓄或抗通膨資產。

巨蟹座：谷底翻身，正財爆發

作為木星的主場，巨蟹座在上半年擁有極強的守護能量。木星入本命宮帶動家庭、房產或合作收入，正、偏財皆旺，興趣可望轉化為副業紅利。

財運亮點：

有機會在這段時間選擇跳槽或被挖角，談到比過去高出許多的薪資待遇，這份財運多來自於「正財」，也就是你的勞動價值提升。不妨趁著能量旺盛，多爭取職場話語權，薪資談判籌碼可能會比以往更高。

天蠍座：才華變現，名利雙收

2026年是天蠍座被聚光燈照射的一年，事業運、投資運皆強，正財在上半年特別亮眼，木星在資源宮則提升合夥、投資、分紅等機會。

財運亮點：

如果是從事創意、文化或影視行業，才華將被貴人賞識，帶來實質的合約與收入；偏財方面，對於股市或新興投資的直覺也相當精準。建議保持低調與沉著，在市場波動中尋找切入點，上半年會有令人驚喜的額外收益。

獅子座：舞台魅力，多元創收

獅子座在2026年自帶光環，運勢漸入佳境，將迎來事業高峰期，有望被賦予重要任務，職位與收入同步提升，氣勢如虹。

財運亮點：

6月底象徵擴張與幸運的木星將進入獅子座，因此上半年的鋪墊至關重要，聚焦財務整頓與偏財機會，注意低調深耕、避免衝動。透過自媒體、創業或領導職位，可望吸引到優質的合作機會。越勇於展現自我，財富就越容易向你靠攏，可多參與社交活動。