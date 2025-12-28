喝茶或咖啡哪個對骨骼更好？澳研究給答案「咖啡喝超過臨界點恐傷骨」

俄羅斯海參威10月9日舉行遠東茶和咖啡錦標賽，一名咖啡師請遊客品嚐咖啡。（新華社）

華盛頓郵報報導，茶和咖啡 各自都有多種健康益處，但一項最新研究指出，在骨骼健康方面，茶可能略占上風，而每天喝超過5杯咖啡與較低的骨質密度有關聯。

澳洲 弗林德斯大學（Flinders University）11月在國際期刊「Nutrients」發表一項研究，團隊分析長期進行的「骨質疏鬆骨折研究」（Study of Osteoporotic Fractures）資料，追蹤近1萬名65歲以上女性飲用茶類和咖啡的習慣，並測量髖部與股骨頸（femoral neck）的骨質密度。股骨頸是髖部骨折時常見的受傷部位。

這份資料追蹤到第10年的記錄發現，喝茶的人髖部整體骨質密度，略高於喝咖啡的人。

研究共同作者劉萊恩（Ryan Liu，譯音）表示，茶為何看似更具保護效果尚無定論，但可能與茶中兒茶素（catechins）等成分有關，或許能刺激造骨細胞，進而增加骨密度。另一名未參與研究的波士頓大學醫學院教授霍利克（Michael Holick）則指出，茶帶來的差距非常小，臨床意義可能有限。

研究也發現，咖啡對於骨質密度的影響似乎存在「臨界點」：每天約2到3杯的中度飲用，似乎不會影響骨質密度；但每天5杯或以上，則與較低的骨質密度相關。

耶魯大學 醫學院助理教授阿南（Anika Anam）提醒，研究的飲用量為受試者自述，且未細分茶的種類、咖啡沖煮方式與杯量濃度；此外，骨質疏鬆屬多因素疾病，家族史、飲酒、吸菸等都會影響風險。

專家表示，這不代表必須改為喝茶或停止喝咖啡，但若以骨骼健康為考量，咖啡飲用量宜留意，盡量控制在每天2到3杯左右；這也與美國食品藥物管理局建議每日咖啡因不超過400毫克的指引一致。