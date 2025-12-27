東京知名動物園「有狼逃脫」遊客室內避難 園區即時空拍畫面曝光

狼隻示意圖。(pixabay/Andrea Bohl)

讀賣新聞報導，東京都日野市的多摩動物公園28日上午傳出狼隻逃脫。園方表示，截至上午11時（台灣時間上午10時），已引導園內遊客撤離至室內等安全場所，並暫停入園；目前未接獲有人受傷的消息。

▲ 影片來源：x平台＠TamaZooPark（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

園方指出，當日上午9時30分開園後不久，發現園內飼養的1隻歐洲灰狼脫逃。園方已通報警視廳，並由職員在園內展開搜查，同時調查逃脫經過與原因。

園方表示，園內共飼養2隻歐洲灰狼。

▲ 影片來源：youtube平台＠ANNnewsCH（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.