會員高分好評 好市多紙巾架藏巧思「清潔一次搞定」

世界新聞網／輯
好市多販售的Simplehuman紙巾架內附壓力噴霧瓶，裡面可裝清潔溶液，需要時只要取出噴瓶噴灑清潔液就能完成清潔，讓很多會員大推這款產品。紙巾架示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Brandon Cormier）
好市多販售的Simplehuman紙巾架內附壓力噴霧瓶，裡面可裝清潔溶液，需要時只要取出噴瓶噴灑清潔液就能完成清潔，讓很多會員大推這款產品。紙巾架示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Brandon Cormier）

如果你喜歡多功能或多功能結合的工具，那好市多Costco）販售的噴霧瓶紙巾架絕對不能錯過，這款紙巾架內附一個壓力噴瓶，可以倒入酒精或常用的清潔劑，有髒汙時先用噴瓶噴灑清潔劑，再以紙巾擦拭，拿清潔工具不需分兩次，獲得眾多會員好評，在好市多網頁上評分更是接近滿分。

Food Republic報導，Simplehuman的紙巾架（Paper Towel Holder）是不鏽鋼材質，可以立放於流理台上，噴霧瓶巧妙地藏在紙捲軸中，有固定裝置不會輕易滑落，噴霧瓶上方有提把且比紙捲軸高，外表就能看見，看起來就像套住紙卷軸的軸棒，需要時只要向下輕壓，再用手指勾住上方提把就能輕鬆提起並使用，噴霧瓶呈圓柱體，外觀設計很時尚也符合人體工學設計，開啟後噴瓶會持續噴出細密的霧狀清潔液，瓶身看起來不大，但容量有6盎司，裝滿後可以噴灑超過175次。

紙巾架有個張力臂，可以固定紙巾捲，不會散落呈團，也可以在撕扯紙巾時提供阻力，讓人單手就能撕下需要的紙巾，不用擔心因為趕著要把髒汙擦乾淨，結果把紙巾扯成一團亂或一長條掉落垂掛。

有了Simplehuman紙巾架能讓清理工作輕鬆許多，不小心打翻東西時，不用再浪費時間在水槽下的櫃子或工具櫃中找清潔工具，找到時可能髒汙都已經在流理台、桌面或地上蔓延到難以收拾，只要一手拿起噴霧瓶、一手撕紙巾就能準備就緒。

噴霧瓶中可以裝市售或自製清潔劑，也可以裝蔬果清潔劑，噴灑在蔬菜水果上就能開始清洗。產品附有清潔錠，溶於水後就變成適用多種表面的清潔溶液，可以去除油汙或其他髒汙，對兒童和寵物都無害，且容量剛好是6盎司，噴霧瓶裝起來剛剛好；Simplehuman也有販售清潔錠，有無香的，也有葡萄柚、天竺葵、水薄荷薰衣草和柚子香的清潔錠。

Simplehuman的噴瓶紙巾架要價57.99元，雖然不到平價，但很多使用者都說產品品質有這個價值，更有人說是居家清潔好幫手，在好市多網頁上，滿分5星的評分更有4.8星的高分。

