我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

58歲男聖誕夜解鎖新姿勢 啪一聲沒理...隔天驚見「紫茄子」

聖誕禮物翻車率高 3大地雷商品最常被退貨

3星座「討厭」賺大錢 他看暴發戶都覺得是詐騙犯

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
處女座習慣只追求最低限度的需求，安分而節制地生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）
處女座習慣只追求最低限度的需求，安分而節制地生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

你身邊是否有認為「賺錢是不好的事」這樣價值觀的人呢？金錢是維持現代生活不可或缺的要素，但在現實社會中，賺錢的方式卻有光明正大，也有令人存疑的做法。有些人對金錢抱持強烈的抗拒感，也有人大喊「Give me the money」，認為追求財富理所當然。日本媒體「占TV」盤點3個對「賺錢」較為排斥的星座，他們對錢財或物慾與多數人不大相同，也顯示出性格中獨特的一面。

巨蟹座：賺大錢的富豪彷彿來自異世界

守護巨蟹座的行星是「月亮」，月亮不僅高掛夜空，也會貼近地平線，象徵著濃厚的庶民氣息，因此，巨蟹座可說是12星座中最具平民感的星座。巨蟹座在看那些賺得盆滿缽滿的有錢人，無法理解他們究竟是如何賺錢的，甚至會懷疑是否使用了詐騙或涉賭等不正當手段。最終，巨蟹座通常會得出「腳踏實地工作最安心」這樣的結論，賺錢只要夠用就好。

雙魚座：希望消除世上的貧富差距

即使錢包裡只剩下100元，只要眼前有人正需要這筆錢，雙魚座也會毫不猶豫地伸出援手。充滿奉獻精神的雙魚座，如同聖人般將目光投向弱勢族群，他們常常思考：如果這個世界沒有貧富差距，所有人不就都能幸福了嗎？正因如此，雙魚座很難為了個人私慾而去追求金錢利益。

處女座：座右銘是「清貧」

「清貧」指的是捨棄私慾，崇尚簡樸生活的價值觀，對處女座而言，赤裸裸追逐欲望的生活方式本身就是一種羞恥，與其為金錢動念、顯得貪婪，不如過著清苦卻心安理得的日子。處女座習慣只追求最低限度的需求，安分而節制地生活，正是他們心目中最值得驕傲的美德。

星座運勢

上一則

擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休

下一則

遵循「一天只做一件事」 年末整理不痛苦的5個技巧

延伸閱讀

4星座年底事業運升溫 老闆看見他努力「拿獎金又升遷」

4星座年底事業運升溫 老闆看見他努力「拿獎金又升遷」
4生肖未來2年職場迎轉機 屬虎被看見獲舞台、他靠實力成團隊要角

4生肖未來2年職場迎轉機 屬虎被看見獲舞台、他靠實力成團隊要角
這種朋友要深交 3星座「同理心爆發」犧牲自己也要伸援

這種朋友要深交 3星座「同理心爆發」犧牲自己也要伸援
三星座最恨當社畜 他最好一輩子別上班「逍遙玩樂」

三星座最恨當社畜 他最好一輩子別上班「逍遙玩樂」

熱門新聞

一名Reddit用戶指出，在種植了一些多肉植物、匍匐百里香，以及從傾倒花盆中蔓延出的繁星花後，經過「原野化」的草坪更好整理了；繁星花示意圖，非新聞當事人的草坪。(取材自Unsplash @Takahiro NISHIZONO)

不想再除草了 他改種這些植物更好整理「有如皇室庭園」

2025-12-20 22:20
四生肖未來兩年職場迎接轉機。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

4生肖未來2年職場迎轉機 屬虎被看見獲舞台、他靠實力成團隊要角

2025-12-21 23:25
有開火的家庭廚房就容易累積油污，網友分享自家廚房深度清潔習慣，以肥皂水擦拭牆面、抽油煙機、櫥櫃門板與爐台等高油汙區，強調方法簡單、省力，且不必擔心腐蝕材質。（取材自pexels.com@Pixabay）

照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽

2025-12-20 21:25
圖為中年暴富示意圖。（圖／AI生成)

4大生肖中年暴富：38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁

2025-12-17 00:55
五星座長時間的低潮即將結束，新的2026年值得期待。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Atlantic Ambience）

今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」

2025-12-23 21:25
許多人泡即溶咖啡可能會直接沖熱水，其實先用冷水調和成糊狀物再加熱水，能讓咖啡溶解更均勻，喝起來口感更佳。即溶咖啡示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Karyna Panchenko）

泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感

2025-12-23 22:20

超人氣

更多 >
哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款