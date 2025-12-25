3星座「討厭」賺大錢 他看暴發戶都覺得是詐騙犯

處女座習慣只追求最低限度的需求，安分而節制地生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

你身邊是否有認為「賺錢是不好的事」這樣價值觀的人呢？金錢是維持現代生活不可或缺的要素，但在現實社會中，賺錢的方式卻有光明正大，也有令人存疑的做法。有些人對金錢抱持強烈的抗拒感，也有人大喊「Give me the money」，認為追求財富理所當然。日本媒體「占TV」盤點3個對「賺錢」較為排斥的星座，他們對錢財或物慾與多數人不大相同，也顯示出性格中獨特的一面。

巨蟹座：賺大錢的富豪彷彿來自異世界

守護巨蟹座的行星是「月亮」，月亮不僅高掛夜空，也會貼近地平線，象徵著濃厚的庶民氣息，因此，巨蟹座可說是12星座中最具平民感的星座。巨蟹座在看那些賺得盆滿缽滿的有錢人，無法理解他們究竟是如何賺錢的，甚至會懷疑是否使用了詐騙或涉賭等不正當手段。最終，巨蟹座通常會得出「腳踏實地工作最安心」這樣的結論，賺錢只要夠用就好。

雙魚座：希望消除世上的貧富差距

即使錢包裡只剩下100元，只要眼前有人正需要這筆錢，雙魚座也會毫不猶豫地伸出援手。充滿奉獻精神的雙魚座，如同聖人般將目光投向弱勢族群，他們常常思考：如果這個世界沒有貧富差距，所有人不就都能幸福了嗎？正因如此，雙魚座很難為了個人私慾而去追求金錢利益。

處女座：座右銘是「清貧」

「清貧」指的是捨棄私慾，崇尚簡樸生活的價值觀，對處女座而言，赤裸裸追逐欲望的生活方式本身就是一種羞恥，與其為金錢動念、顯得貪婪，不如過著清苦卻心安理得的日子。處女座習慣只追求最低限度的需求，安分而節制地生活，正是他們心目中最值得驕傲的美德。