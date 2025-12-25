我的頻道

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

世界新聞網／輯
養車不僅要考慮保險和維修費，折舊率也會大幅影響價值。圖為特斯拉Model S。(路透)
計算養車成本時，不僅要考慮保險費和維修費等看得到的支出，看不見的折舊也會逐漸蠶食財產價值。平均而言，新車在前兩年折舊約30%，之後每年折舊10%，例如以5萬元購買的新車，兩年後平均價值只剩3萬5千元，有些車款的折舊率較高，購車不妨參考近期美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）列出2025年折舊最快的車款，其中上榜者幾乎都是電動車，前五名中特斯拉就佔了四名。

Moneywise報導，美國新聞與世界報導列出的折舊率最高的第一到第五名車款如下，第五名為2022年款特斯拉（Tesla）Model 3，折舊率為-53.31%，平均損失價值為2萬9315元；第四名為2022年款Lucid Air，這款奢華電動車的折舊率為-54.74%，平均損失價值為7萬172元；第三名為2022年款特斯拉Model X，折舊率為-55.23%，平均損失價值為7萬1792元；第二名為2022年款特斯拉Model Y，折舊率為-56.64%，平均損失價值為3萬8510元，第一名則是2022年款特斯拉Model S，折舊率為-61.53%，平均損失價值為7萬4132元。

特斯拉近期採取大幅降價銷售新車的策略，導致二手車價格隨之瞬間降低；而且消費者對電動車的需求正在改變，根據考克斯汽車（Cox Automotive）的數據，2025年11月在美國的電動車銷售量下跌約40%，這與川普「大而美法案」終止電動車7500元補助吻合。隨著駕駛人對電動車的興趣逐漸降低，這些電動車款的折舊率可能持續高於平均值。

買車肯定會感受到折舊率的影響，通常新車上路的前兩年衝擊最大，因此購買車齡數年的二手車能避開貶值衝擊。除此之外，根據上述排名，應避免購買目前貶值最嚴重的奢華電動車。諸如電動車等技術進步快速的領域，隨著新技術推出，只用幾年的舊車可能就已過時；而本田（Honda）Civics和豐田（Toyota）Tacomas等過往紀錄良好的車款最能保值。

挑選車款時應該優先考慮長期可靠的品牌，而非追求奢華功能。選擇市場吸引力更高的車款，如油電混合車，可以避免大幅貶值，同時查詢心儀車款往年版本的折舊率，避免開一輛錢坑回家。

電動車 特斯拉 二手車

