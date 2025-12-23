寒冬降低電費支出5件事立即行動 這個小動作簡單卻很有感

數據顯示，今年冬季平均電費預計從去年的1093美元增至1205美元，漲幅超過10％；冬季用電示意圖。(取材自Unsplash @Alexander Jawfox)

美國今年冬季可能比往年更冷，而不僅僅是因為天氣因素。全國能源援助主管協會（National Energy Assistance Directors Association）最新數據顯示，今年取暖成本普遍上升，平均電費 預計從去年冬季的1093美元增至今年冬季的1205美元，漲幅超過10％。天然氣 價格上升也推高了消費者帳單，報告預測本季平均支出將從639美元升至693美元。隨著消費者已經在食品和醫療等基本支出上掙扎，這一消息無疑增加了財務壓力。

據網站Moneywise報導，新澤西州能源成本上漲21％，弗吉尼亞州上漲13％，皆因為配電系統升級成本增加，或因建設大型人工智慧數據中心所需的大量水電消耗，進一步推高能源價格，以至於過去不受電費影響的中產階級家庭開始感受到壓力。全國能源援助主管協會指出，隨著收支縮緊成為日常，若想尋求方法降低冬季電費，可從一些小改變著手，這些簡單措施累積起來，也能為帳單帶來可觀節省：

1. 安裝門窗密封條：填補門窗縫隙只需幾分鐘，成本低廉，卻能顯著降低取暖費用。

2. 設定或調整恆溫器：在睡覺或外出時降低室溫，對取暖支出影響甚大。

3. 使用LED燈泡：改用節能燈泡可降低用電成本，且壽命也比白熾燈更長。

4. 拔掉插頭：充電器、電子設備與小型家電即使未使用仍會耗電，拔除插頭或使用可自動切斷待機耗電的智慧插座。

5. 留意離峰時段：許多公用事業公司在離峰時段提供較低費率，可選擇在該時段使用洗碗機、洗衣機等高耗能設備。

此外，也可考慮一些較大的投資，以提升住宅能源效率，包括：

1. 增加隔熱：住宅熱量多從閣樓流失，妥善隔熱相當重要；部分州政府或公用事業公司可能提供安裝補助。

2. 投資太陽能板：無論自行安裝，或參與社區型太陽能計畫取得帳單折抵，長期都有助於降低能源支出。

3. 考慮熱泵：雖然前期成本高達數千美元，但熱泵比傳統鍋爐或暖爐更節能，冬天可供暖、夏天可製冷。

4. 申請稅收抵免：能源效率住宅改善抵免（Energy Efficient Home Improvement Credit）與住宅清潔能源抵免（Residential Clean Energy Credit），可為轉用清潔能源的家庭節省數千美元。