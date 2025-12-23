我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌：我要死了

寒冬降低電費支出5件事 這個小動作簡單卻很有感

寒冬降低電費支出5件事立即行動 這個小動作簡單卻很有感

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
數據顯示，今年冬季平均電費預計從去年的1093美元增至1205美元，漲幅超過10％；冬季用電示意圖。(取材自Unsplash @Alexander Jawfox)
數據顯示，今年冬季平均電費預計從去年的1093美元增至1205美元，漲幅超過10％；冬季用電示意圖。(取材自Unsplash @Alexander Jawfox)

美國今年冬季可能比往年更冷，而不僅僅是因為天氣因素。全國能源援助主管協會（National Energy Assistance Directors Association）最新數據顯示，今年取暖成本普遍上升，平均電費預計從去年冬季的1093美元增至今年冬季的1205美元，漲幅超過10％。天然氣價格上升也推高了消費者帳單，報告預測本季平均支出將從639美元升至693美元。隨著消費者已經在食品和醫療等基本支出上掙扎，這一消息無疑增加了財務壓力。

據網站Moneywise報導，新澤西州能源成本上漲21％，弗吉尼亞州上漲13％，皆因為配電系統升級成本增加，或因建設大型人工智慧數據中心所需的大量水電消耗，進一步推高能源價格，以至於過去不受電費影響的中產階級家庭開始感受到壓力。全國能源援助主管協會指出，隨著收支縮緊成為日常，若想尋求方法降低冬季電費，可從一些小改變著手，這些簡單措施累積起來，也能為帳單帶來可觀節省：

1. 安裝門窗密封條：填補門窗縫隙只需幾分鐘，成本低廉，卻能顯著降低取暖費用。

2. 設定或調整恆溫器：在睡覺或外出時降低室溫，對取暖支出影響甚大。

3. 使用LED燈泡：改用節能燈泡可降低用電成本，且壽命也比白熾燈更長。

4. 拔掉插頭：充電器、電子設備與小型家電即使未使用仍會耗電，拔除插頭或使用可自動切斷待機耗電的智慧插座。

5. 留意離峰時段：許多公用事業公司在離峰時段提供較低費率，可選擇在該時段使用洗碗機、洗衣機等高耗能設備。

此外，也可考慮一些較大的投資，以提升住宅能源效率，包括：

1. 增加隔熱：住宅熱量多從閣樓流失，妥善隔熱相當重要；部分州政府或公用事業公司可能提供安裝補助。

2. 投資太陽能板：無論自行安裝，或參與社區型太陽能計畫取得帳單折抵，長期都有助於降低能源支出。

3. 考慮熱泵：雖然前期成本高達數千美元，但熱泵比傳統鍋爐或暖爐更節能，冬天可供暖、夏天可製冷。

4. 申請稅收抵免：能源效率住宅改善抵免（Energy Efficient Home Improvement Credit）與住宅清潔能源抵免（Residential Clean Energy Credit），可為轉用清潔能源的家庭節省數千美元。

電費 天然氣

上一則

賈伯斯的靈性導師、甘地遺骨都在此 聖殿湖從採石坑蛻變靈修祕境

延伸閱讀

早鳥不一定便宜 2026年美國海內外30處最實惠飛行目的地

早鳥不一定便宜 2026年美國海內外30處最實惠飛行目的地
不想再除草了 他改種這些植物更好整理「有如皇室庭園」

不想再除草了 他改種這些植物更好整理「有如皇室庭園」
選小機場可省近50%機票費用 但有些隱形成本要考慮

選小機場可省近50%機票費用 但有些隱形成本要考慮
7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

熱門新聞

圖為中年暴富示意圖。（圖／AI生成)

4大生肖中年暴富：38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁

2025-12-17 00:55
一名Reddit用戶指出，在種植了一些多肉植物、匍匐百里香，以及從傾倒花盆中蔓延出的繁星花後，經過「原野化」的草坪更好整理了；繁星花示意圖，非新聞當事人的草坪。(取材自Unsplash @Takahiro NISHIZONO)

不想再除草了 他改種這些植物更好整理「有如皇室庭園」

2025-12-20 22:20
有開火的家庭廚房就容易累積油污，網友分享自家廚房深度清潔習慣，以肥皂水擦拭牆面、抽油煙機、櫥櫃門板與爐台等高油汙區，強調方法簡單、省力，且不必擔心腐蝕材質。（取材自pexels.com@Pixabay）

照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽

2025-12-20 21:25
聖誕節即將到來，整理專家建議可在過節前斷捨離家中六種物品。衣櫥示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Priscilla Du Preez 🇨🇦）

別再留了 聖誕節前斷捨離家中六種物品

2025-12-17 22:20
四生肖未來兩年職場迎接轉機。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

4生肖未來2年職場迎轉機 屬虎被看見獲舞台、他靠實力成團隊要角

2025-12-21 23:25
圖為財運示意圖。(圖／AI生成)

好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身

2025-12-16 21:05

超人氣

更多 >
年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
味噌鮭魚食譜曝 一關鍵入味不腥「連吃3天都不膩」

味噌鮭魚食譜曝 一關鍵入味不腥「連吃3天都不膩」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分