不怕化學過敏 家政女王用天然自製噴霧劑消除室內異味

世界新聞網／輯
想消除室內異味但又不想用有化學成分的空氣清新劑，可以試試看瑪莎史都華用伏特加加精油的自製清新劑。盛裝清潔劑的噴瓶示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Andrea Lacasse）
房間若有惱人異味讓人不適，特別是廚房，誰也不想在料理食物時一直聞到刺鼻氣味，如果不想使用可能有化學成分的芳香噴霧，不妨學學「家政女王」瑪莎史都華的自製清新噴霧，只要伏特加和精油就能完成。

Mashed報導，瑪莎史都華的空氣清新劑製作方法很簡單，在伏特加中滴幾滴精油後搖一搖，再把溶液倒進噴霧瓶中就完成了。

伏特加是很多人夜生活的首選，但它也是中和異味的有利幫手，因為伏特加的酒精濃度很高，能殺死造成異味的細菌，是絕佳的消毒劑。只要在房間內全室噴灑混合溶液，或在角落、異味來源四周噴灑就能消除異味，而加在溶液中的精油能讓室內留有芳香。

最棒的是，不需要使用到像灰雁（Gray Goose）這樣的頂級伏特加就能達到效果，任何一瓶價格不貴的伏特加都能有一樣的功效，因此好酒就留著自己調酒就可以了。

瑪莎史都華自製空氣清新劑方法的好處是可以選用自己喜歡的精油，也可以加入不只一種精油；如果喜歡柑橘類的香味，可以用檸檬草精油或芫荽精油搭配佛手柑或橘子精油，想要更清新的香味，可以選尤加利精油加薄荷精油。至於精油量，大約30至40滴就能製作出有效的空氣清新劑。

用伏特加和精油自製空氣清新劑除了方法簡單，還很天然，沒有任何市售產品中，可能會引發呼吸道問題或過敏的刺激性化學性物質。

空氣清新溶液混合完成後，記得選用深色的玻璃噴霧裝盛裝溶液，避免光線照射後減弱精油味道，而玻璃是理想材質，因為塑膠可能會滲出有害物質。

