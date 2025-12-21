我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Apple、Google示警這類外籍員工避免出國 恐滯留海外

舊金山全市大規模停電　市府籲居民避免非必要外出

「阿凡達：火與燼」北美票房奪冠 全球吸3.45億登今年首映第2佳

編譯俞仲慈／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿凡達第三集「火與燼」(Avatar: Fire and Ash)首周上映直衝北美票房冠軍，全球票房累計3億4500萬元，創下今年全球第二高首映佳績。(美聯社)
阿凡達第三集「火與燼」(Avatar: Fire and Ash)首周上映直衝北美票房冠軍，全球票房累計3億4500萬元，創下今年全球第二高首映佳績。(美聯社)

熱門大片「阿凡達：火與燼」(Avatar: Fire and Ash)首周上映直衝北美票房冠軍，全球票房累計3億4500萬元，創下今年全球第二高首映佳績，導演卡麥隆(James Cameron)也有望刷新其個人締造的賣座紀錄。

據美聯社報導，「阿凡達」系列問世16年來依然是全球票房保證，第三集「火與燼」北美首周票房進帳8800萬元，海外市場坐收2億5700萬元，是今年唯一首映票房超過「動物方城市2」(Zootopia 2，三天全球票房達4億9720萬元)的新片，隨著聖誕節與新年假期來到，「火與燼」票房有望進一步提升。

不過與2022年「阿凡達：水之道」(Avatar: The Way of Water)相比，「火與燼」聲勢略顯保守，當年「水之道」北美首映票房坐收1億3400萬元，全球票房斬獲4億3500萬元，「火與燼」票房大減35%，同時影評網站「爛番茄」(Rotten Tomatoes)新鮮度68%，創下該系列電影新低，但好消息是目前口碑不俗，觀眾評分CinemaScore給予A級。

2009年「阿凡達」北美首映票房僅7700萬元，卻連續七周稱霸，全球票房累計高達29億2000萬元，還有「水之道」也是後勁十足，全球總票房突破23億元，電影顧問葛羅斯(David A. Gross)指出：「『 阿凡達 』系列從來不是首映，而是上映後的表現，才是它們穩居影史第二、第三高票房的原因。」

卡麥隆日前受訪透露，「火與燼」的票房表現將是決定第四、第五集是否開拍的關鍵，畢竟「火與燼」製作成本4億元，是影史最貴電影之一，數據公司Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)指出：「打造潘朵拉世界不可能省錢，3小時17分鐘的3D史詩鉅作，意味著投入巨額成本、時間與資源，最後期待觀眾願意再次踏上這段旅程。」

另外值得關注的是「火與燼」在中國市場表現亮眼，首周末票房已達5760萬元，超越前兩集在當地首映成績。

聖誕節 三高

上一則

法名廚教6技巧烤出好吃蔬菜 忽略1事會「蒸爛」食材

下一則

iPhone鬧鐘莫名消音？網紅曝慘痛經歷 官網建議關掉1功能

延伸閱讀

「阿凡達：火與燼」首周末全球票房 進帳約3.45億美元

「阿凡達：火與燼」首周末全球票房 進帳約3.45億美元
「這1部」就貢獻6成 中國今年動畫電影票房逾250億人民幣新高

「這1部」就貢獻6成 中國今年動畫電影票房逾250億人民幣新高
「阿凡達：火與燼」能重燃中國市場對好萊塢電影渴望？

「阿凡達：火與燼」能重燃中國市場對好萊塢電影渴望？
葛妮絲派特洛新片首映 女兒偷穿媽媽30年前戰袍 紅毯搶鏡

葛妮絲派特洛新片首映 女兒偷穿媽媽30年前戰袍 紅毯搶鏡

熱門新聞

圖為中年暴富示意圖。（圖／AI生成)

4大生肖中年暴富：38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁

2025-12-17 00:55
展望2026年，四星座運勢逐步增強，事業穩健成長，財務漸入佳境，家庭和滿幸福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tim Douglas）

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

2025-12-15 21:25
郵輪旅遊人數日漸增加，但旅遊專家表示，郵輪的特性不見得適合每個人，建議行前要考慮清楚。郵輪示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Robert Horvick）

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

2025-12-12 20:25
聖誕節即將到來，整理專家建議可在過節前斷捨離家中六種物品。衣櫥示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Priscilla Du Preez 🇨🇦）

別再留了 聖誕節前斷捨離家中六種物品

2025-12-17 22:20
圖為財運示意圖。(圖／AI生成)

好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身

2025-12-16 21:05
牡羊座、獅子座、射手座與雙魚座將「提前收禮」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Brigitte Tohm）

別人還在倒數跨年「4星座」已提前收禮 年末轉機悄然到來

2025-12-18 22:20

超人氣

更多 >
現金交易逾億未申報 5年欠稅187萬 亞裔夫婦認罪

現金交易逾億未申報 5年欠稅187萬 亞裔夫婦認罪
好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速

好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　